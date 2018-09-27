Околодипломатический корпус. Сергей Елединов – о бизнес-гидах

Некоторые новости последних дней – развитие дела об отравлении Скрипалей, пестрящее фотографиями молодых людей, отдаленно напоминающих оперов из райотдела, недавние бомбежки сирийской области Идлиб "неизвестными" самолетами, похожими на самолеты военно-космических сил России. От этих новостей веет холодком понимания: новые международные санкции против Кремля неизбежны. Один "пакет" санкций принят в августе, другой планируют принять в октябре – неизбежны расширения по персоналиям, отраслям, секторам, апробация новых способов воздействия и прочая, прочая, прочая. И как следствие – принятие России комплекса мер по преодолению последствий этих санкций. Очевидно, что одним из способов противодействия санкциям станет активизация Москвы на рынках развивающихся стран, ибо идея полного самоотгораживания и закукливания как меры противодействия представляется совсем уж абсурдной.

Вопреки мнениям о том, что России нечего предложить на новых рынках, кроме углеводородов и автоматов Калашникова, отмечу, что это не так. Помимо широкого спектра сырьевых ресурсов есть разнообразная продукция, оборудование, технологии, огромный опыт реализации сложных комплексных проектов, необходимых в странах "третьего мира". Есть и заинтересованность в полезных ископаемых и продукции этих стран для российских нужд. Вопрос только в кадрах. Есть инженерно-технический состав, специалисты по финансам, экономисты, менеджеры, руководители самых разных уровней. Но способна ли российская действительность производить "быстрых разумом" Жанов Фоккаров, людей, способных точно и аккуратно интегрировать национальный проект в экономику другой страны и извлечь из этого выгоду? Прежде всего выгоду материальную, а потом уже и политическую. Потому что основная цель – получение реальной экономической прибыли, а не просто заявление об открытии самого большого в Анчурии завода по производству чего-нибудь.

Трагедия с журналистами в Центральноафриканской Республике внесла в обиход термин "фиксер", "решала". Но здесь речь идет о специалисте совсем другого уровня – это бизнес-гид, страновед реального сектора, хорошо ориентирующийся и тонко разбирающийся в специфике экономического, культурного и политического устройства страны, знающий, куда и как нажать и где смазать, чтобы шестеренки механизма крутились с нужной скоростью и в правильном направлении. Это не технический консультант, не полевой командир и не лоббист в прямом понимании слова. Это член руководства проекта, отвечающий за его оптимальную привязку к "земле", отслеживающий PR-акции, вопросы безопасности, сбор своевременной и достоверной информации из различных источников.

Таких специалистов не готовили ни в России, ни в СССР. Но они есть. Селфмейдмены, штучный товар, получившие в силу тех или иных обстоятельств длительный и многосторонний опыт работы в разных странах. Достаточно неудобные своей самодостаточностью и независимостью, неформатные своей невосприимчивостью к патриотическим патетике и пропаганде. Специфические тем, что с такими людьми необходимо договариваться и потом выдерживать эти договоренности. И с негативным опытом того, что когда проект перейдет в стабильную фазу, то зачастую необходимость в услугах "бизнес-гидов" пропадет. Их можно найти, но в состоянии ли "рулевые" российского бизнеса правильно определить критерии подбора?

Чтобы получить офицера с пятилетним стажем, нужно, чтобы он как минимум пять лет прослужил

Есть определенное количество россиян, имеющих опыт работы в развивающихся странах. В основном это представители дипломатического и "околодипломатического" корпуса из спецслужб и государственных структур. Однако результаты их прошлой работы имеют, как правило, декларативный характер – способности этих людей необходимо "отформатировать" под конкретику реальных задач. Кто сможет определить критерии этого форматирования? Как подготовить специалистов из среды молодых людей, владеющих иностранными языками? Это подразумевает наличие методик, которых нет в силу отсутствия критериев. Но главное – это время, которого тем более нет. Как говорили в армии, чтобы получить офицера с пятилетним стажем, нужно, чтобы он как минимум пять лет прослужил.

Желающие есть, и их достаточно. Это представители различных ассоциаций и "обществ дружбы", освоившие страноведческую литературу, иногда знакомые с работающими в стране дипломатами и владеющие искусством интерпретации повышенного риска инвестиций и форс-мажоров развивающихся стран. Есть и фантазеры-прожектеры, своего рода современные Колумбы, которые никогда не пробовали ничего делать, но хорошо знают как. У них что-то действительно может получиться (необязательно то, что планировалось поначалу), но методики оценки и отсеивания таких людей не существует. Подбор иностранных специалистов затруднен необходимостью их адаптации к культуре российского бизнеса. А желающие заняться такой деятельностью местные жители, часто из числа получивших образование в России или СССР, обычно ценны только тем, что говорят по-русски и имеют опыт "русской жизни".

Единственно возможный путь развития в этом направлении можно охарактеризовать маоистским лозунгом "Пусть растут сто цветов". Российский бизнес должен раскидать как можно больше семян: чем больше количество, тем выше шанс оплодотворения. Если, конечно, государство создаст благоприятные условия или хотя бы не будет мешать.

Сергей Елединов – специалист по управлению

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