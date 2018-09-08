8 сентября стали известны новые подробности деятельности двух предполагаемых офицеров российских спецслужб, которых подозревают в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в начале марта. Британские эксперты называют этих отравителей неумехами и дилетантами и сравнивают их не с Джеймсом Бондом, а с Мистером Бином. Насколько они правы?

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь сотрудники российских спецслужб отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" по приказу Кремля. Британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении, они известны под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Ранее СМИ сообщили, что эти двое мужчин представились бизнесменами при получении британских виз и предъявили действующие загранпаспорта, однако имена и фамилии в них могли оказаться фальшивыми.

США, Франция, Германия и Канада поддержали позицию Великобритании. 6 сентября курирующий вопросы безопасности заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет личную ответственность за отравление в Солсбери, так как только он, как глава государства, "контролирует, финансирует и направляет" спецслужбы России. В бывшем доме Скрипалей в Солсбери 8 сентября, как сообщает британский телеканал Sky News, военные специалисты начали работы по обеззараживанию территории и устранению остатков вещества "Новичок".

Последние новости в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в интервью Радио Свобода комментирует живущий в Великобритании независимый политолог и публицист Андрей Остальский:

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​– Издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что предполагаемые офицеры российских спецслужб Александр Петров и Руслан Боширов с сентября 2016 года по март 2018 года около 30 раз посещали Европу, и особенно часто – Швейцарию. В Лондоне, однако, до последнего не стали раскрывать их личности. Почему было принято такое решение?

– Я разговаривал когда-то с одним из журналистов корпорации BBC, специализирующимся на темах разведки, контрразведки и безопасности. И он мне объяснил, что есть разные уровни разработки разведывательного материала. Допустим, двое людей подозреваются в том, что они офицеры Главного управления Генштаба ВС России, что они выполняют какие-то задания в Европе. Заводится на них дело. В него собирается масса данных – но это не значит, что всем иммиграционным постам немедленно надо эту информацию передать. Потому что тогда можно, наоборот, спугнуть исполнителей этих операций, в то время как есть необходимость получить как можно больше о них информации. Если хотите, чем чаще даже они будут приезжать, тем лучше с точки зрения контрразведки. Другое дело, что в данном конкретном случае, конечно, британским контрразведчикам наверняка в голову не приходило, что они приедут на этот раз не с какой-то разведывательной миссией, не просто что-то передать, какой-то контакт с кем-то осуществить, а попытаться совершить убийство, да еще с помощью нервно-паралитического вещества.

– The Telegraph такую версию приводит – что британское правительство к тому же боялось за судьбу своих болельщиков, оказавшихся в России во время чемпионата мира по футболу.

– Может быть, было и такое соображение. Но мне гораздо более убедительными представляются другие версии. Потому что все-таки мир разведок и контрразведок – совершенно отдельный. И он существует часто параллельно тому миру, в котором живут и действуют обычная полиция или миграционная служба. Конечно, наступает момент, когда между ними осуществляется контакт, когда передается какая-то важнейшая информация. Иногда это делается поздно, допускаются ошибки из-за этого. Это безусловный риск, если вы разрешаете фактически беспрепятственно въезжать известным разведчикам недружественной страны на вашу территорию. Но спецслужбы идут, видимо, на это и будут идти. Это довольно сложный профессиональный вопрос. Кроме того, не до конца понятно, и The Telegraph даже не знает, чем они там занимались, эти двое, когда шесть раз приезжали, например, в Женеву. Вызывает огромный интерес одна фраза, что есть какой-то ключевой человек, из тех, с кем у них был контакт в Женеве, именно с точки зрения понимания всей организации операции против Скрипалей. Тут тоже поле для фантазии открывается.

Вызывает огромный интерес одна фраза, что есть какой-то ключевой человек, из тех, с кем у них был контакт в Женеве

Но меня больше всего лично поразило, что действительно все эти контакты были зафиксированы! И теперь становится понятно, почему с такой уверенностью премьер-министр Тереза Мей в парламенте заявляла официально, что она убеждена, что это были офицеры российской военной разведки, а не какого-то другого даже российского специального ведомства. Видимо, известны настоящие имена этих двоих, хотя и они тоже могут быть псевдонимами. Кроме того, британцы не скрывали, что даже после того, как уже стали их подозревать в том, что именно они стояли за покушением на Скрипалей (могу вам назвать дату, когда это произошло, – это первые числа мая, видимо, 3-е или 4-е число, когда был найден номер в лондонском City Stay Hotel, где останавливались эти двое, и там брались пробы, и были найдены в эти дни микроскопические следы "Новичка"), в Лондоне не хотели обнародовать информацию, оттягивали этот момент. Потому что спецслужбы считали, что есть шанс, что Александр Петров и Руслан Боширов могут вновь появиться на территории одной из западноевропейских стран. А уже к тому моменту и спецслужбы этих всех стран, и их миграционные службы были предупреждены, что если такие люди появятся, надо дать сигнал и они будут немедленно арестованы. Но у этих двоих хватило ума никуда с тех пор не выезжать.

​– В Великобритании каждая публикация новых сведений об этом деле вызывает живую общественно-политическую дискуссию. Какие отклики вызвало то, что стали известны эти два имени, и что говорят специалисты по поводу обстоятельств покушения? Что называется, зловещая "рука Кремля", или наоборот – смеются над тем, что эта самая рука, в общем, "растет не из того места"?

– Скорее второе мнение звучит чаще, да, смеются. Общественное мнение, конечно, по-прежнему, очень испугано. Но профессионалы, специалисты, например Бен Уоллес, заместитель министра внутренних дел Великобритании, курирующий вопросы безопасности и контрразведки, заявил, что ему вся эта операция напомнила не фильмы про Джеймса Бонда, а фильм "Агент Джонни Инглиш". Там знаменитый комик Роуэн Аткинсон, пресловутый Мистер Бин, изображает нелепого недотепу, неуклюжего псевдоразведчика, у которого все валится из рук и ничего не получается.

А, скажем, бывший военный офицер, а ныне депутат парламента Джонни Мерсер, связанный, судя по всему, раньше с какими-то разведывательными структурами, сказал, что, если бы он был начальником российской военной разведки, он этим двоим не доверил бы даже сантехнические работы в туалете проводить… Дальше он говорил о том, что британская публика имеет неверное представление о России, что там якобы выросло какое-то страшное разведывательное чудовище, которого надо всем бояться. Цитата из его выступления: "К Путину надо относиться с тем презрением, которого он заслуживает. Он всего-навсего туповатый головорез, стоящий во главе мафиозного государства. И это трагедия для российского народа".

Может быть, это была "операция отвлечения"?

И тут возникают интересные вопросы. Уже выдвигалась версия, по-моему, в России она впервые прозвучала, что, может быть, это была "операция отвлечения"? Настолько все прошло нелепо, настолько они подставились, "засветились", как будто специально хотели этого. Хотя вряд ли… Но почему это произошло? И довольно любопытные всякие версии в соцсетях гуляют. Например, что они не то чтобы специально подставлялись, но особенно и не думали о конспирации – потому что высшее российское руководство вполне устраивает продолжающийся рост напряженности в отношениях с Западом, усиление "синдрома осажденной крепости". Это прекрасно отвлекает население самой России от внутренних экономических проблем. Поэтому попались – и хорошо! И пусть британцы будут больше бояться, будут знать, с какой страшной силой имеют дело. Это одна теория.

Вторая теория, что действительно российские агенты учатся на ошибках. И российская военная разведка якобы уже немало таких ошибок вроде бы совершила, в отличие от своих конкурентов из СВР, бывшей разведки КГБ СССР. Обсуждают все 14 убийств за последние годы людей, российских иммигрантов, как считается в Великобритании, которые вызывали гнев Кремля. Убийство Александра Перепеличного было совершено абсолютно безупречно. Настолько каким-то редчайшим ядом он был отравлен, что до сих пор эксперты просто головы ломают над его составом, хотя мало кто сомневается в том, что это было именно отравление. Или смерть Бориса Березовского, которая официально квалифицирована как все-таки необъясненное до конца самоубийство. Но на самом деле, с кем бы я ни говорил из самых разных британских кругов, никто в это не верит. Просто доказать невозможно. Если это было убийство, то оно "идеальное"! Оно, получается, было совершено в запертом изнутри помещении. Просто классическая загадка в стиле для Агаты Кристи. То есть не все подобные убийства совершаются столь топорно.

​– Есть еще одна заметная на фоне нашего разговора публикация, в газете The Guardian, о том, что британские следователи, изучающие обстоятельства убийства в марте этого года в пригороде Лондона Николая Глушкова, друга Бориса Березовского, считают, что его еще в 2013 году пытались отравить. Тело Глушкова было найдено в его доме со следами удушения через неделю после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль. А еще в 2013 году, как выясняется, он встречался с какими-то подозрительными незнакомцами и потом чуть не умер. Все связывается в один большой шпионский клубок?

– Да, эта публикация вызвала именно в эти дни большой интерес, как бы это звено той же цепи, получается. Но доказательств точных тут никто предъявить не может. Что случилось в 2013 году? Приехала скорая помощь, Николай Глушков лежал без сознания на ковре в отеле. И выяснилось, что накануне он пил шампанское с двумя гостями из России. И когда он пришел в себя, они ему помогли. В общем, отравление если и было, то не смертельное и вообще несильное. Тем не менее, сам Глушков немедленно медикам сказал: "Я знаю, что произошло, – меня отравили мои два вчерашних гостя". И врачи тогда над ним немножко посмеялись за его спиной, мол, эти русские мнительные, паранойя, понятное дело, и поехали дальше по своим делам. Сейчас они в связи с делом Скрипалей, разумеется, все вспомнили и рассказали об этом журналистам газеты The Guardian.

– Так или иначе, покушение на Скрипалей состоялось, и последствия его оказались страшными – потом случайными жертвами стали и британские граждане, и по репутации некоторых британских политиков и контрразведчиков был нанесен болезненный удар. Если смотреть на случившееся под определенным углом, то ведь и MI5, и Скотленд-Ярд можно обвинить в неумении работать?

– Можно, хотя речь идет о коренным образом разных политических и жизненных ценностях. До сих пор, до дела Скрипалей, даже после дела Александра Литвиненко все-таки британские власти не могли до конца допустить применение таких методов, которые теперь Тереза Мэй называет просто бандитскими. И подчеркивает: "В Британии мы-то не можем такими методами отвечать, потому что мы законопослушное государство. У нас есть свои внутренние законы. Мы свято придерживаемся принципов международного права. Из-за этого мы, естественно, как бы слабы перед лицом противника, для которого ничего запретного вообще не существует. Ему можно действовать как угодно, ни о чем подобном не думая".

Олег Калугин, бывший генерал КГБ, который живет в США, но собирается переезжать в Великобританию, обеспокоен этим. Он размышляет, в безопасности ли он сам, и дал интервью газете Daily Mirror, сказав следующее: "Я знаю, российские спецслужбы считают Соединенное Королевство soft spot". То есть – мягким, легким местом для проведения подобной операции, где все может сойти с рук. И Калугин призывал, конечно, Лондон ужесточить меры, которые принимаются против российских и спецслужб, и дипломатов, призывал к высылке российского посла из Лондона, чтобы просто дать понять, что не будет больше такое позволено. Потому что, как утверждает Калугин: "По моим сведениям, вполне возможно, что Россией готовятся новые убийства на британской территории".