В России – единый день голосования, в Москве выбирают мэра

В России в единый день голосования проходят выборы разного уровня. Жители 22 регионов выбирают губернаторов прямым голосованием. Также в семи одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Государственную думу.

Российские СМИ отмечают невысокий уровень явки в восточных регионах страны. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова также заявила, что не ожидает высокой явки.

Уже появились сообщения о нарушениях на выборах. По данным движения "Голос", в Алтайском крае на избирательные участки привозят людей, которые жалуются на принуждение к голосованию. В Екатеринбурге наблюдатели сообщают о контроле явки бюджетников. В Кемеровской области член избирательной комиссии разбила телефон наблюдателя. О возможном подкупе избирателей сообщают в Красноярске.

В Новой Москве произошла стычка между наблюдателями и так называемыми "народными дружинниками", которые дежурят на избирательных участках, сообщает движение "Голос".

В Москве в воскресенье проходят выборы мэра. Кандидатами зарегистрированы пять человек: действующий глава города Сергей Собянин, идущий на выборы как самовыдвиженец, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан".

Представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли преодолеть "муниципальный фильтр", поскольку большинство местных депутатов представляют "Единую Россию".