В субботу вечером погиб глава правительства самопровозглашенной Абхазии Геннадий Гагулия.

Как сообщают российские агентства, автомобиль, в котором ехал Гагулия, столкнулся со встречной машиной. В катастрофе погиб только абхазский премьер. Его водитель и охранник получили травмы.

Столкновение произошло в Гудаутском районе самопровозглашенной республики. Сообщается, что Гагулия ехал из аэропорта Сочи, куда прилетел из Сирии. Эта страна недавно признала Абхазию, и Гагулия вместе с другими абхазскими лидерами был там с визитом. В одном кортеже с его автомобилем ехала и машина главы Абхазии Рауля Хаджимба, он не пострадал.

Сирия - пятое государство-член ООН, признавшее независимость Абхазии и Южной Осетии. Подавляющее большинство стран мира считает Абхазию частью Грузии.