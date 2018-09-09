В Петербурге задержали координатора штаба Навального

В Санкт-Петербурге в день проведения акции против повышения пенсионного возраста задержаны координатор штаба оппозиционера Навального Денис Михайлов и сотрудник штаба Илья Гантварг. Об этом активисты сообщили в Твиттере.

Сегодня стало известно, что к моменту начала акции выход из ближайшей станции метро закроют. Также сообщается, что к площади Ленина привезли колючую проволоку.

Накануне в Петербурге задержали двух участников акции, в ходе которой человек в маске Путина управлял повозкой, запряженной пенсионерами.

На этой неделе власти Петербурга отказали сторонникам Алексея Навального в проведении согласованной ранее акции против пенсионной реформы. Она должна была состояться на площади Ленина, но там, по заявлениям чиновников, произошла коммунальная авария.

В Смольном настаивали, что предлагали сторонникам оппозиционера сменить место проведения митинга, но те отказались. Власти заявляют, что митинг на площади Ленина 9 сентября будет расцениваться как несогласованная акция.