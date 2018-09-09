Британия оставит в ФРГ военных и склады для сдерживания России

Британия оставит в Германии более 200 военнослужащих и несколько своих военных объектов. Такое решение принял министр обороны Гэвин Уильямсон из-за предполагаемой российской угрозы для Европы, сообщает The Times. Эта мера продемонстрирует ФРГ готовность Лондона защищать европейских союзников даже после Брекзита, заявил глава военного ведомства.

В числе прочего на германской территории останется инженерный полк, который призван наводить через реки мосты, предназначенные для переправки танков. Продолжит функционировать английский полигон близ немецкого города Падерборн, который используется для танковых учений и масштабных маневров с участием пехоты и бронетехники. Сохранится за Лондоном и склад, который в случае конфликта вместит 2 тысячи танков, бронетехники и грузовиков.

Одна из целей такого решения – убедить Германию увеличить финансирование собственной военной отрасли, пишет издание. Ранее планировалось, что британские военные уже в следующем году — после выхода Британии из ЕС – вернутся на родину.

В настоящее время на территории трех стран Балтии и Польши размещены 4 тысячи солдат НАТО, призванные первыми отреагировать в случае возможной российской атаки.

Решение Уильямсона последовало вскоре после того, как в январе британский Генштаб опубликовал доклад, в котором указал, что "Россия представляет собой самую сложную и боеспособную угрозу для нашей страны со времен окончания холодной войны". В документе говорилось, что Соединенное Королевство в настоящее время не сможет противостоять той военной технике, которую Москва демонстрирует в Сирии.