На выборах в Швеции правые популисты заняли третье место

В Швеции на состоявшихся в воскресенье выборах в парламент, правая партия "Шведские демократы" набрала более 17 процентов голосов избирателей. Это лучший результат в истории партии. Большинство же голосов почти поровну поделили между собой Альянс правоцентристских партий (39,6 процентов) и правящий красно-зеленый блок, в который входят социал-демократы, Партия зеленых и Левая партия (39,4 процетов).

Успех "Шведских демократов" серьезно затрудняет формирование правительства, поскольку ни левоцентристская коалиция во главе с социал-демократами, ни правоцентристы не будут иметь в парламенте абсолютного большинства, а вступать в коалицию с правыми популистами никто не хочет.

Партия "Шведские демократы" известна своей антиевропейской позицией, она выступает за ужесточение миграционной политики. Во время миграционного кризиса 2015 года Швеция позволила въехать в страну более чем 150 тысячам беженцев. Это самый большой процент на душу населения из всех стран ЕС.