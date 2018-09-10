Болтон пригрозил Международному уголовному суду ООН

США пригрозили санкциями Международному уголовному суду и его сотрудникам, если те продолжат расследоваться военные преступления, совершённые военнослужащими США в Афганистане. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге "неподотчётным" и "опасным" для США, Израиля и других союзных государств.

Выступая на собрании консервативного Общества Федералистов в Вашингтоне, Болтон заявил, что любое расследование подозрений в совершении военных преступлений военнослужащими США и американской разведкой в ходе войны в Афганистане будут считаться "необоснованным и несправедливым".

Если суд начнёт расследование в отношении нас, Израиля или других союзников США, мы не будем сидеть сложа руки", предупредил Болтон".

Речь идёт о запрете судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США и замораживании их активов. Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут, учредивший в 2002 году Международный уголовный суд, против которого выступил тогдашний президент Джордж Буш. Прежний глава Белого дома Барак Обама предпринял ряд шагов для сотрудничества с этой организацией.

Джон Болтон также объявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Нью-Йорке. Согласно принятому решению, офис не возобновит свою работу до начала прямых переговоров палестинцев с Израилем.

Советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник, что США, Великобритания и Франция решили применить к режиму Башара Асада "более жёсткие" меры, чем прежде, если Дамаск вновь использует химическое оружие.

В совместном заявлении Вашингтона, Лондона и Парижа сказано, что новое применение химического оружия со стороны сирийской армии повлечет за собой "значительно более жесткий ответ" по сравнению с предыдущими авиаударами.