Игра Pokemon Gо официально доступна пользователям в России

Игра Pokemon Gо, выпущенная два года назад американской компанией Niantic, стала официально доступна для пользователей из России.

Мировой запуск игры состоялся 6 июля 2016 года. Тогда СМИ писали о скором выходе Pokémon Gо в России. Однако позже выход игры в стране отложили на неопределенный срок из-за проблем с серверами. Российские пользователи, которые хотели поохотиться на покемонов, скачивали приложение с иностранных площадок. С предложениями запретить или ограничить распространение Pokemon Go в России выступали в Государственной думе и Совете Федерации. В частности, такой запрос в министерство связи и ФСБ направлял в июле 2016 года депутат от КПРФ Денис Вороненков.

В мае прошлого года суд в Екатеринбурге приговорил к условному сроку блогера Руслана Соколовского за оскорбление чувств верующих. Он был задержан после публикации видео, на котором он играет в Pokemon Go в православном храме.

Популярность игры и связанные с ней события становились поводом для публикации в СМИ. Так телеканал CNN сообщал, что Россия пыталась вмешаться в американскую политику с помощью игры Pokemon Go. В игре пользователям давали задания называть покемонов именами жертв полицейского произвола по отношению к афроамериканцам. Как утверждает телеканал, кампанию проводило российское Агентство интернет-исследований, известное также, как "фабрика троллей", которую, по данным СМИ, организацию финансирует бизнесмен Евгений Пригожин из окружения резидента Путина.