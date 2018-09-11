Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального "отбивную"

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на "поединок", пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Это стало ответом на публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о предполагаемых нарушениях при закупках ведомством продуктов для сотрудников.

В видеообращении Золотов назвал Навального "изделием из американской пробирки", а его заявления – "оскорбительными, клеветническими размышлениями", которые "в офицерской среде не принято просто так прощать".

Виктор Золотов при этом настаивает, что его ведомство борется с действительно выявленными в нем случаями коррупции совместно с другими российскими силовыми структурами.

Сам Алексей Навальный сейчас находится под арестом – в конце августа он получил 30 суток за акцию, проведенную еще зимой. Оппозиционер пока не прокомментировал заявление Золотова.

Ранее в Росгвардии назвали "сфальсифицированными и провокационными" данные из расследования ФБК. Его авторы, по утверждению ведомства, не учли фактор сезонности закупок, когда сравнивали цены на овощи по госконтрактам, заключенным в декабре 2017 года и в июне 2018 года.

В расследовании ФБК говорилось, что продукты для бойцов Росгвардии закупаются по сильно завышенным ценам, а конечными бенефициарами аферы могут быть либо "премьер-министр Медведев, либо люди из его ближайшего окружения".