Все мировое сообщество понесет ответственность за последствия конфликта в сирийской провинции Идлиб, если не примет срочные меры по его предотвращению. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в своей статье для Wall Street Journal. Он подчеркнул, что возможное наступление войск Башара Асада в Идлибе не только приведет к гуманитарной катастрофе, но и создаст угрозу безопасности Турции, Европы и других стран.

По мнению турецкого лидера, США должны перестать считать химическое оружие, которым предположительно владеет Дамаск, единственным поводом для беспокойства. Эрдоган указал, что применение обычных вооружений влечет гораздо больше смертей. В своем обращении он в очередной раз призвал Россию и Иран предотвратить наступление на Идлиб, а также попросил все государства мира "использовать свой авторитет для достижения политического урегулирования" в Сирии.

На прошлой неделе президент Турции на трехсторонней встрече призвал Владимира Путина и иранского лидера Хасана Роухани отказаться от захвата Идлиба и передать эту провинцию под контроль умеренной сирийской оппозиции. Москва и Тегеран, однако, проигнорировали просьбы Эрдогана, западных стран и представителей ООН. По данным правозащитников, за последние несколько дней авиация России и Сирии наносит удары по Идлибу, в результате которых погибли несколько десятков мирных жителей, включая женщин и детей, а также разрушены несколько больниц и зданий гражданской обороны.

Во вторник МИД Ирана пообещал предотвратить возможную гуманитарную катастрофу в ходе битвы за Идлиб, передает Reuters.

США неоднократно предупреждали Дамаск о немедленном военном возмездии в случае химической атаки в Идлибе, однако в целом пока не вмешиваются в конфликт. По данным WSJ, сейчас Вашингтон обсуждает с Британией и Францией возможный совместный удар по объектам Асада в случае, если его войска применят химоружие. Накануне это же издание сообщало о том, что сирийский президент разрешил своей армии применить боевые отравляющие вещества.

Анкара обеспокоена возможным многотысячным потоком беженцев в Турцию из Идлиба – последнего оплота сирийской вооруженной оппозиции, где сейчас живет около 3 миллионов человек, в том числе миллион детей. Для того чтобы сдержать возможную миграцию жителей Сирии, Турция отправила к сирийским границам танки и спецназ, ​сообщает Bloomberg. По мнению агентства, они предназначены для сдерживания возможных потоков беженцев.

Официальный Дамаск и его союзники заявляли, что их цель – вернуть Идлиб под контроль сирийского правительства.