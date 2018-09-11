Международный уголовный суд ответил на угрозы Вашингтона

Международный уголовный суд продолжит расследовать предполагаемые военные преступления США в Афганистане, несмотря на угрозы из Вашингтона.

В Гааге заявили, что уголовный суд является независимым и беспристрастным институтом, который поддерживают 123 государства. Как сообщает Reuters, прокурор суда добавил, что во время расследования военных преступлений в Афганистане будут рассмотрены действия всех сторон конфликта, в том числе американских военнослужащих и сотрудников Центрального разведывательного управления США.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон накануне пригрозил Международному уголовному суду санкциями. Он назвал его "неподотчетным" и "опасным" для США, Израиля и других союзных государств и отметил, что любое расследование подозрений в совершении военных преступлений военнослужащими США и американской разведкой в Афганистане будет считаться "необоснованным и несправедливым".

Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут, учредивший в 2002 году Международный уголовный суд. Против ратификации выступал тогдашний президент Джордж Буш. Барак Обама, в свою очередь, предпринимал шаги для сотрудничества с этой организацией.