По делу о растратах в Роскомнадзоре хотят взыскать 58 млн рублей

Генеральная прокуратура России требует взыскать 58 миллионов рублей с обвиняемых по делу о растратах в Роскомнадзоре. Об этом сообщил адвокат Артур Большаков в беседе с радио "Говорит Москва". Он также выразил удивление в связи с тем, что компенсацию запросила прокуратура, а не государственное предприятие "Главный радиочастотный центр", признанное потерпевшим.

В мае суд арестовал имущество бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и еще двоих обвиняемых – главы правового отдела Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора "Главного радиочастотного центра" Александра Весельчакова. Глава этого предприятия Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, обвиняемые занимались фиктивным трудоустройством. Следствие заявляет, что в рамках этого уголовного дела привлечены к ответственности 14 человек, а само расследование уже закончено.