Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора

Суд в Москве арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Под арест попало также имущество двух других фигурантов этого дела - главы правового отдела Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора предприятия "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова. Что именно было арестовано у обвиняемых, не уточняется. Также стало известно, что следователи сократили почти в четыре раза сумму инкриминируемого ущерба - с 23 до 6 миллионов рублей. Срок предварительного следствия по делу был продлен до 7 сентября.

Ранее стало известно, что Ампелонскому, Едидину и Весельчакову следователи изменили статью обвинения с мошенничества, на растрату. Сотрудники Роскомнадзора находятся под домашним арестом. Изначально их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Источники РБК предположили, что оно может быть связано с фиктивным оформлением на работу сотрудников Роскомнадзора. Сумма ущерба, по неподтвержденной информации, составляет около 20 миллионов рублей.