СМИ: разведка США обвинила РФ в "акустических" атаках на дипломатов

Виновником таинственных атак против американских дипломатов в Китае и на Кубе, предположительно, была Россия. К такому выводу пришла американская разведка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в спецслужбах. Вину Москвы доказывают перехваченные сообщения, которые отследили ФБР, ЦРУ и другие правоохранительные агентства США. В то же время указанных доказательств еще недостаточно для того, чтобы Вашингтон мог официально обвинить Кремль, отмечает телеканал.

С прошлого года Минобороны США разрабатывает устройство, которое могло бы нейтрализовать предполагаемую российскую разработку. Сейчас американцы тестируют свое новое изобретение на животных. Над новым аппаратом работают специалисты по электромагнитному и лазерному оружию США.

Дипломат Питер Буд в ходе выступления в Конгрессе заявил, что в Госдепартаменте указанные атаки считают "нападениями". В самом внешнеполитическом ведомстве США заявили, что расследование продолжается, и властям пока не удалось определить ответственную за атаки сторону.

С конца 2016 года 26 работников американских дипмиссий в Пекине и в Гаване получили ранения в результате неизвестных атак, которые предварительно были охарактеризованы как "акустические". У пострадавших наблюдались повреждение головного мозга, потеря слуха, ухудшение когнитивной деятельности, а также проблемы со зрением. Позже в ФБР заявили, что сами по себе звуковые волны не могли вызвать такие травмы. Делались предположения, что речь идет о воздействии электромагнитного оружия.