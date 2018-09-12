Иркутский суд отказал жертве полицейских в жалобе на бездействие

Иркутский областной суд утвердил решение суда города Усолье, отказавшегося рассматривать жалобу на бездействие следователя, которую подала местная жительница Марина Рузаева. Она обвиняет троих полицейских в пытках и истязании. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил муж пострадавшей, правозащитник Павел Глущенко.

По его словам, Рузаева до сих пор не получила ответы на ходатайства, которые перед этим следователи якобы потеряли. При этом расследовать дело, возбужденное на коллег, сотрудники Следственного комитета прекратили. 6 августа стало известно о том, что месяцем ранее дело о пытках Марины Рузаевой было закрыто.

Павел Глущенко заявил, что это решение будет обжаловано.

Жительница города Усолье-Сибирское в Иркутской области Марина Рузаева больше 2 лет пытается привлечь к ответственности полицейских, которые пытали ее в участке. По словам потерпевшей, ее пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа.

Правозащитникам Иркутска удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении майора Дениса Самойлова и оперативных сотрудников Александра Корбута и Станислава Гольченко, но в суд оно так и не попало.