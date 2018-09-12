Госдепартамент не подтвердил причастность РФ к "акустическим атакам"

У Вашингтона нет доказательств в причастности России к "акустическим атакам" на Кубе. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Она уточнила, что расследование продолжается и причину инцидента в посольстве США в Гаване пока установить не удалось. Нойерт призвала с осторожностью относиться к информации, которую распространяет пресса.

О том, что Россия может быть причастна к организации "акустических атак" на американских дипломатов на Кубе и в Китае, ранее сообщил телеканал NBC. К такому выводу якобы пришла американская разведка.

В 2016 году 26 работников американских дипмиссий в Гаване и Пекине получили травмы в результате неизвестного воздействия. Пострадавшие жаловались на головные боли, проблемы со зрением и временную потерю слуха. Эксперты предполагают, что плохое самочувствие было вызвано воздействием ультразвуковых волн. Госдепартамент США отозвал на родину больше половины сотрудников дипмиссии. Власти Кубы причастность к инциденту отрицают.