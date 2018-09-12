Обвиняемые в создании экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку после продления им срока содержания в СИЗО. Продление ареста 11 сентября рассматривал Дорогомиловский районный суд Москвы. Домашний арест для проходящих по тому же делу Анны Павликовой и Марии Дубовик суд продлил до 13 декабря. Обвиняемым разрешили также ежедневные прогулки около дома. Адвокаты Павликовой и Дубовик настаивали на переводе под подписку о невыезде.

Арест Дмитрия Полетаева, Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова продлен до 13 декабря, они остаются в СИЗО. Сторона обвинения объяснила такой длительный срок необходимостью провести лингвистическую экспертизу.

Вячеслав Крюков – 20 летний студент, до ареста по делу так называемого "Нового величия" учился на втором курсе Российского государственного университета правосудия Переехал в Москву из Геленджика. Его мама Галина Крюкова уверена, что намерения сына насчет голодовки вполне серьезные:

Мне как матери безумно больно такое слышать

- Насчет независимости суда я давно сомневаюсь. По поводу решения Вячеслава - конечно, это его выбор. Мне как матери безумно больно такое слышать. Я знаю, что в силу своего характера он свое обещание сдержит, а мое сердце, конечно, разрывается сердце по этому поводу. Тяжело, конечно. Вот как в первом классе он сказал: "Я отказываюсь есть мясо, потому что животные – это живые существа", - так вот он с первого класса не ест ни мяса, ни рыбы. Стал вегетарианцем. Мы, помню, его уговаривали хоть кусочек мяса съесть, обещали все что угодно, но он напрочь отказывался. И насчет этой голодовки, конечно, я не сомневаюсь, что он выдержит.

- Расскажите о своем сыне, сколько ему лет, чем он занимается, как оказался в Москве? Вы в Геленджике живете?

- Да, мы в Геленджике живем. Но он всегда хотел учиться в Москве. Конечно, я его всячески отговаривала, говорила, что можно образование получить и в Краснодарском крае, но это была его мечта, он считал, что должен учиться только в Москве. Учился он всегда хорошо, в школе практически всю жизнь был отличником. Интересовался больше гуманитарными предметами. Ему исполнилось 20 лет в СИЗО. Учится он в Российском государственном университете правосудия. Учился бы сейчас на третьем курсе, но на втором курсе вот так получилось...

- А вы понимаете, как это получилось, что за дело вообще такое?

"Я никаких уставов не принимал, мне просто было интересно общаться с людьми"

- Я вообще ничего не знала, ничего не слышала! Мне когда позвонили, я просто не могла поверить, я думала, что это просто кто-то пошутить решил. Я не знаю, кто там кого заставлял что создавать. Потом уже, когда разговаривала со своим сыном, он говорил: "Я никаких уставов не принимал, нигде не голосовал, мне просто было интересно общаться с людьми, изучать их политические взгляды ". Ему было интересно такое общение , он по роду своей деятельности всегда интересовался историей, как и что происходило в прошлые года. То есть для него это было просто общение с живыми людьми, он хотел получать информацию не только из книжек. Он всегда был домашним ребенком, посвящал свое время только учебе, литературе, много читал, всегда увлекался чтением. К сожалению, сейчас я вижу его редко, - рассказала мама Вячеслава Крюкова Галина.

Информацию о голодовке подтвердил и адвокат Вячеслава Крюкова Дмитрий Иванов. По его мнению, следователи не изменили меру пресечения молодым людям, чтобы продолжить давление на них:

Об этом разговор был еще в пятницу, он хочет отказаться от еды полностью

- Об этом у нас разговор был у нас еще в пятницу, когда я его посещал в последний раз. Он сказал, что если не изменят меру пресечения, не отправят под домашний арест, он объявит голодовку. Он хочет отказаться от еды полностью. Естественно, он переживает, что на него будет оказываться давление со стороны работников СИЗО. После вчерашнего незаконного и необоснованного решения суда он подтвердил это и сказал: "Да, я буду объявлять голодовку, пока не обратят внимание на такое противоречие в деле: когда одних выпускают, и тут же следователь говорит, что других фигурантов по делу выпускать нельзя, как будто расследуются два разных уголовных дела. Естественно, это уже выходит просто за рамки не только судопроизводства, но и здравого смысла.

- А как вы относитесь к его решению о голодовке?

Он понимает, что его судьба ломается, и ломается жестоко

- Лично я ему говорил, что это чрезмерная мера, которая может повлиять на его здоровье, и я был против этого. Но он, тем не менее, настаивает на этом. Тут я уже не могу на него никак повлиять, потому что человеку 20 лет, и он понимает, что его судьба ломается, и ломается жестко. Поэтому он принял такое серьезное решение.

- Почему следствие решило не отпускать ребят из СИЗО, с чем это связано?

- У меня одно объяснение: тем самым следствие просто оказывает на них психологическое и физическое давление, чтобы ребята сломались и начали давать показания, которые будут использованы потом как доказательство их вины. На данный момент они вину не признают. А это своеобразное давление – расколоть их: вот видите, этих выпустили, а вас не выпускают, но вы поступите так, и вам тоже будет хорошо. Только этим я могу объяснить, больше ничем.

- Проходила информация в СМИ, что у Вячеслава ухудшилось здоровье в изоляторе, можете ли вы это подтвердить?

У него постоянные головные и зубные боли, и с пищеварением все плохо

- У него, естественно, ухудшилось здоровье. У него постоянные головные боли, у него зубные боли очень сильные, каждую ночь они его мучают. Сами понимаете, в условиях СИЗО никакой медицины нет. У него и с пищеварением очень все сложно, потому что он вегетарианец, он мяса никакого не ел, а тут эта пища... В общем, здоровье у него и психологически, и физически очень сильно подорвалось, и я даже не знаю, что будет в результате этой голодовки, - говорит адвокат Дмитрий Иванов.

Голодовку также объявил еще один обвиняемый в создании экстремистского сообщества 25 летний Руслан Костыленков Заступиться за него, кроме адвокатов, некому – много лет назад у него умерла мама, потом опекавшая его бабушка, пока он находился в СИЗО, умер его отец. На воле только дедушка Руслана, практически слепой. Об этом и о заседании Дорогомиловского суда рассказала адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина:

Следствие указало, что они могут скрыться и воспрепятствовать расследованию

- Если в отношении девочек принято решение – отпустить под домашний арест, судом принятыобстоятельства, что следствие по делу закончено, все документы, материалы, которые были изъяты в ходе проведения обысков, направлены на проведение экспертиз иесли при изменении меры пресечения в отношении девочек эти обстоятельств судом были установлены, то я полагаю, что эти же обстоятельства должны были быть предметом разбирательства при рассмотрении дела в отношении ребят. Однако следствие в своем ходатайстве предложило совершенно иную интерпретацию, указало на то, что они могут скрыться от следствия, воспрепятствовать проведению расследования по уголовному делу, могут повлиять каким-то образом на ход ведения следствия по делу. Я считаю, что это противоречие, оно не согласуется с позицией, что все участники уголовного дела имеют равные права, равные обязанности, и принцип равноправия и состязательности в процессе должен соблюдаться. Я считаю, что это противоречие в ходе принятия решения судом об избрании в отношении ребят меры пресечения - заключение под стражу - не нашло отражения, и доводы защиты ребят не были приняты судом во внимание при принятии решения о продлении срока содержания под стражей.

- Мы знаем жизненную ситуацию девочек, но не очень хорошо знаем истории молодых людей. Насколько я понимаю, у Руслана Костеренкова какая-то очень непростая жизненная история, что у него умер папа, пока он в СИЗО находился...

Во время нахождения в СИЗО у него умер отец, у него еще слепой дед на иждивении

​- Да, у него в детстве умерла мама, затем он воспитывался бабушкой, год назад умерла у него бабушка. Родители у него были в разводе, с отцом он общался, и во время нахождения в СИЗО у него умер отец. То есть практически он остался сиротой. У него еще есть слепой дед на иждивении, который нуждается в помощи со стороны Руслана, поскольку это самый близкий на сегодняшний день для него человек. На суд эта история впечатления не произвела, хотя об это мне раз говорила, - рассказала адвокат Светлана ​Сидоркина.

Адвокаты Анны Павликовой и Марии Дубовик настаивали на их перевод под подписку на невыезде, но суд на это не пошел. Зато девушкам разрешили гулять по два часа возле дома. Об этом сообщил адвокат Анны Павликовой Николай Фомин:

Сейчас, чтобы попасть к врачу, существует несколько кордонов

- Мне кажется, это связано с тем, что у девочек в период нахождения СИЗО очень ухудшилось здоровье, они пробыли там пять месяцев. Соответственно, мы представили в суд справки из медицинских учреждений, которые свидетельствовали о том, что они приобрели новые заболевания, причем довольно-таки серьезные. Я не буду говорить по понятным причинам какие. Соответственно, наша цель заключалась в том, чтобы сделать послабления в отношении медицинского обслуживания. Потому что сейчас для того, чтобы просто попасть к врачу, существует несколько кордонов - сначала родителю или кому-то из семьи надо взять талончик к врачу, отметиться у главного врача, после этого с этим талончиком идти к следователю, брать разрешение, уведомлять работника УФСИН и так далее. Понятно, что это может быть, если заболевание вялотекущее, но если острые боли и все, что с этим связано, сами понимаете, что такая процедура просто-напросто гробит человека. К сожалению, вчера суд не пошел нам навстречу в этом отношении, но дал послабление в отношении прогулок, этонаиболее безобидная уступка, скажем так. То есть около дома им можно ходить в течение двух часов, с часу до трех дня, - уточнил адвокат Анны Павликовой Николай Фомин.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. 16 августа Павликова и Дубовик были переведены под домашний арест после почти шести месяцев содержания в СИЗО. За время пребывания в изоляторе у девушек ухудшилось здоровье: у Дубовик обнаружили опухоль и упало зрение, у Павликовой обострились хронические проблемы с сердцем.

Как следует из показаний одного из фигурантов дела, участники организации планировали посещения ночных клубов, "в ходе которых хотели собирать компромат на российских чиновников". Но, по словам адвоката Максима Пашкова, обвиняемые отказались от этой идеи, так как у них просто не было на это денег.

Адвокат Пашков 11 сентября также уточнил, что в деле фигурируют показания несовершеннолетней девушки и еще трех свидетелей: Юрия Испанцева, Максима Расторгуева и Александра Константинова. "В отношении них мера пресечения не избиралась, но нам достоверно известно, что именно на основании их показаний и было возбуждено данное уголовное дело", - резюмировал адвокат.

Защита фигурантов утверждает, что обвинение было построено на показаниях сотрудников силовых структур, в том числе внедренного в группу в рамках оперативных действий штатного сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александра Константинова, который представлялся активистам как Руслан Д. Именно он арендовал для группы помещение, обеспечивал ее финансово, стал автором "экстремистского" устава организации и самого названия "Новое величие". А потом именно он и стал ключевым свидетелем в этом деле.

В поддержку арестованных Павликовой и Дубовик была организована широкая общественная кампания. В первую неделю августа "Новая газета" создала петицию на сайте Change.org с требованием изменить меру пресечения для Павликовой и Дубовик, которые на тот момент содержались под стражей уже пять месяцев. Петицию подписали почти 180 тысяч человек.

16 августа по ходатайству следствия Павликова и Дубовик были переведены судом из следственного изолятора под домашний арест. За день до этого в Москве прошел несогласованный с властями "Марш матерей", участники которого требовали отпустить подсудимых из СИЗО.

В конце августа на сайте Change.org появилась новая петиция с требованием к руководству России полностью прекратить дело "Нового Величия". Ее инициатором стал исполнительный директор фонда "За права человека" Лев Пономарев.