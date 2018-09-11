Суд продлил до декабря домашний арест для Павликовой и Дубовик

Суд в Москве продлил до 13 декабря домашний арест для Анны Павликовой и Марии Дубовик, которых обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе "Новое величие". Об этом сообщает Газета.ру.

Обвиняемым разрешили ежедневные прогулки около дома. Адвокаты Павликовой и Дубовик настаивали на переводе под подписку о невыезде.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​

16 августа Павликова и Дубовик были переведены под домашний арест, после почти шести месяцев содержания в СИЗО. За время пребывания в изоляторе у девушек ухудшилось здоровье: у Дубовик обнаружили опухоль и упало зрение, у Павликовой обострились хронические проблемы с сердцем.