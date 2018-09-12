"Новая газета" нашла недвижимость семьи Золотова на 1,5 млрд рублей

"Новая газета" опубликовала видео участков и недвижимости сына и зятя главы Росгвардии Виктора Золотова в подмосковной Барвихе, стоимость которой может превышать полтора миллиарда рублей.

Именно там издание предлагает провести "дуэль" командующего Росгвардией с оппозиционером Алексеем Навальным, отмечая, что места хватит "на батальон-другой".

Сын Виктора Золотова - Роман стал владельцем участка в Барвихе стоимостью несколько миллионов долларов в 23 года, утверждает газета. В то время его отец руководил службой безопасности президента России Владимира Путина. Размер участка — 90 соток, а его стоимость вместе с постройками, по оценкам издания, — около 700 миллионов рублей.

Примыкающий к нему участок в 1,2 гектара принадлежит зятю главы Росгвардии - Юрию Чечихину. Его со всеми постройками "Новая газета" оценивает примерно в 800 миллионов рублей.

Накануне глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на "поединок", пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Это стало ответом на публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о предполагаемых нарушениях при закупках ведомством продуктов для сотрудников.

Весной 2016 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщал, что в собственности семьи Виктора Золотова находится недвижимость на общую сумму более чем в 660 миллионов рублей. При этом в ФБК подчеркивали, что задекларированный доход главы Росгвардии составлял шесть с половиной миллионов рублей в год. Участки сына и зятя Золотова в Барвихе в расследовании фонда не упоминались.