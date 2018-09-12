Тереза Мэй назвала телеканал RT "инструментом пропаганды"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала финансируемый российским правительством телеканал Russia Today "инструментом пропаганды" и усомнилась в объективности его информации. Об этом она заявила во время выступления в парламенте. Глава правительства предупредила депутатов, что они и сами могут быть использованы в качестве пропагандистского средства, если выступят в эфире RT.



При этом в пресс-службе Терезы Мэй заявили, что Россия в деле Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжает распространять ложь. Так в аппарате премьера прокомментировали последние заявления Владимира Путина о том, что российским властям известны люди, которых Лондон считает отравителями. Пресс-служба повторила выводы британских следователей о том, что именно офицеры российской военной разведки применили боевое оправляющее вещество "Новичок" на английской территории в марте этого года.

12 сентября Путин впервые прокомментировал обвинения, выдвинутые британским следствием против Александра Петрова и Руслана Боширова. "Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", – цитируют агентства российского президента.

Таблоид Daily Express сообщил, что британская разведка вышла на подозреваемых в отравлении в Солсбери благодаря данным, полученным от завербованного российского агента под кодовым именем Аполлон, который якобы выразил желание эмигрировать из-за недовольства политикой Путина.

Газета The Mirror ранее писала, что в деле появились еще четверо неизвестных – группа под названием "чистильщики", которая якобы нужна была для того, чтобы наблюдать за "Петровым" и "Бошировым" и в случае непредвиденных обстоятельств помочь им.