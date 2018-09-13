Российский хакер признал вину в кибермошенничестве в суде США

В США, в суде штата Коннектикут 38-летний российский программист Петр Левашов признал себя виновным в умышленном причинении ущерба компьютеру, мошенничестве, хищении персональных данных и преступном сговоре. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Приговор россиянину вынесут в сентябре 2019 года. До тех пор он будет находиться под стражей.

Левашова задержали в Барселоне в апреле прошлого года. Ему инкриминировали создание и управление глобальной сетью зараженных компьютеров "Келихос", занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей. Если его признают виновным, то в США ему грозит тюремный срок более 50 лет. В России программиста заочно арестовали за взлом и блокировку доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге. В феврале 2018 года его экстрадировали из Испании в США. Поначалу он вину не признавал.