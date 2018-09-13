На военных учениях "Восток 2018" Путин заявил о миролюбивости России

Россия миролюбивое государство, у неё "нет и не может быть агрессивных планов" в отношении других стран, заявил президент Владимир Путин в ходе смотра войск на учениях "Восток-2018".

При этом Путин добавил, что власти страны продолжат укреплять армию оружием и техникой последних поколений, а военнослужащие должны быть готовы отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы страны, а если потребуется - поддержать союзников.

13 сентября Путин наблюдал за активным этапом учений на полигоне Цугол в Забайкалье. В маневрах, помимо российских военных, принимали участие военнослужащие Китая и Монголии.

Во вторник на российском Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в истории России военные учения "Восток-2018". По данным Минобороны, в них примут участие около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более одной тысячи самолетов.

В НАТО считают, что российские военные учения "Восток-2018" – это отработка участия в широкомасштабном конфликте.

Североатлантический союз уже начал переброску войск и боевой техники в Норвегию, где в октябре начнется первый этап учений Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец – 2018"). Цель учений – проверить, готов ли военный союз ответить на новые виды угроз, в том числе "техники гибридной войны и пропаганды".