Появилось видео "заказчика убийства" Бабченко. Он говорит о работе на СБУ

На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором мужчина, называвший себя Вячеславом Пивоварником, сообщает о своей работе на Службу безопасности Украины. Человека с таким же именем считают предполагаемым заказчиком покушения в Киеве на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Автор видеоролика утверждает, что в 2010 году его завербовала СБУ для работы по выявлению пророссийских организаций на Украине. Он якобы работал под псевдонимом Гайдамак. По его словам, покушение на Бабченко было "операцией спецслужб".

Человек на видеозаписи также рассказал, что по заданию СБУ проник в политические и деловые круги России. Мужчина также назвал имя заместителя председателя СБУ Александра Скипальского, который якобы участвовал в его вербовке. В комментарии украинской службе Би-би-си бывший генерал-лейтенант отверг эти заявления. Он отметил, что уже 10 лет находится на пенсии.

Радио Свобода ранее выяснило, что человек по имени Вячеслав Пивоварник в 2010–2012 годах работал в киевском Институте геополитических исследований, который возглавлял Скипальский. В беседе с нашим корреспондентом генерал тогда сказал, что не помнит Пивоварника.

29 мая Служба безопасности Украины сообщила, что журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге СБУ. Убийство Бабченко было, по сообщениям украинских спецслужб, инсценировано в рамках спецоперации.

Украинские спецслужбы заявляют, что покушение на Бабченко "заказали" люди, связанные с российскими спецслужбами, однако не называют конкретных имен, в том числе и имя Пивоварника. Его имя, однако, назвал Борис Герман, осужденный по обвинению в подготовке убийства Бабченко. По его словам, Пивоварник – гражданин Украины, сотрудник некоего "частного фонда Владимира Путина", связанный с российскими спецслужбами. Пивоварник якобы дал Герману список из 30 человек, на которых должны быть устроены покушения.