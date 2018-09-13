"Кто последний на дуэль?" Золотова вызывают на один поединок за другим

Алексей Навальный отбывает своё административный арест и пока, как говорит его жена, даже не видел великого видеообращения генерала Золотова.
Принять или отвергнуть поединок он тоже пока не может. Зато уже нашлось много желающих сразиться с Золотовым вместо него.
У меня любовь. Это рекордсмен , мастер спорта по плаванию Игорь Солдатов, который обозвал главу Росгвардии Золотова "килькой в томате" и вызвал на дуэль в бассейне. Навальнята они такие разные) Далеко не из каждого легко сделать "отбивную". Неужели не найдется молодых биатлонистов демократических взглядов , ау, одаренные фехтовальщики , думаю, есть таланты и среди борцов-юниоров . Хочется, чтобы генерал Золотов вдосталь поплавал , пострелял ,сразился на шпагах и , наконец, не скучал этой осенью на татами с молодежью. Пока Навальный сидит, не стоит ждать. Пусть отбивная станет фирменным блюдом этого сентября.
Я точно не фанат Навального, но в такой ситуации готов вспомнить навыки от юношеских занятий боксом и оказать Алексею содействие.
Господин Золотов, от себя лично предлагаю марафон 42.2 км пробежать кто быстрее. Вы же подготовленный боец Росгвардии. В качестве сатисфакции, так сказать, за оскорбления, которые я и на свой личный счёт принял.
Со своей стороны, могу предложить матч, скажем, из 10 партий в блиц.
И кстати, о дуэли. Если г-н Навальный зассыт принять вызов забияки генерала, я вполне могу выступить секундантом. Тем более, у меня в отличии от Навального имеется офицерское звание. По дуэльному кодексу, право выбора оружия имеет вызываемый. Я выбираю ТТ. Согласно правилам дуэли, право первого выстрела определяется жребием. И если Бог мне позволит и я буду стрелять первым, то уж по холеному, наманекюренному ельцинскому холую я не промажу. ТТ я владею неплохо.
Господин генерал! Вы только что потребовали сатисфакции у Алексея Навального за его обвинения в адрес возглавляемой Вами структуры. Вы вызвали его на поединок, предполагающий отстаивание своей правоты средствами физического воздействия, апеллируя к старым дуэльным традициям.
Такая форма выяснения отношений имеет право на существование. Все зависит от уровня взаимных претензий. В отличие от Алексея Навального, мои претензии к Вам далеки от украденной или не украденной жратвы. Мои претензии к Вам заключаются в том, что Вы служите государству-монстру, государству-Молоху. Служите жандармом, охраняя его от собственных граждан.<...>
И если Вы вознамеритесь потребовать сатисфакции у меня, опираясь на старые дуэльные традиции, не забудьте, что, согласно дуэльному кодексу, выбор оружия и формы дуэли – за тем, кого вызывают. Поэтому, если надумаете, озаботьтесь наличием двух стволов. Вы можете это сделать, не нарушая закон. А дальше – с шести шагов по жребию. Чтобы уравнять шансы при любой разнице в боевой физической подготовке. С шести шагов даже я со своим оставшимся (и уже изрядно подсевшим) глазом не промажу.
Я не кадет Родичев, который стал извиняться перед премьером-жандармом за «столыпинские галстуки». Я эсер. Не будучи политическим лидером, я могу позволить себе ставить на кон собственную жизнь. Так что можете не сомневаться: если первый выстрел выпадет мне, я буду стрелять не в воздух.
Настоящим я вызываю Золотова на дуэль по знанию английского языка, в ходе которой я обещаю фигурально превратить его в нежный фарш! Даешь дуэльный сезон!
Хммм.
А я пойду дальше, вызываю на кибердуэль Золотова, а если откажется то будет он клешнеруким одноклеточным пингвином.
Вызываю Золотова на дуэль в боулинг. Я там из него кеглю сделаю.
Не сторонник Навального, но тренд надо поддерживать.
Золотов, вызываю тебя на написание диктанта по программе шестого класса средней общеобразовательной.
Господин Золотов, вызываю вас на "Борьбу умов". Хотя... Есть ли у вас то, что должно бороться с моим умом?
#ЗолотовЧеллендж
Вызываю Золотова на литературную дуэль! Каждый пишет по стишку про Навального. Потом сравним. Держись, Золотов! Разобью я тебя в пух и прах.
Виктор Золотов, вызываю тебя на юмористическую дуэль - кто из нас придумает лучшие шутки про Путина. Обещаю шутить вполсилы
Господин Золотов, я тоже вызываю Вас на дуэль. В качестве оружия предлагаю баяны (если слабо - соглашусь на гармошки). Я порву вас на меха кудрявой рябиной, рекой-волгой и скромненьким синим платочком! Два контрольных (в самое сердце) Катюшей и Смуглянкой.
Генерал Золотов! Вызываю тебя на дуэль-викторину по фильмам хоть Альфреда Хичкока, хоть Фрица Ланга, хоть Андрея Звягинцева (выбор режиссёра за тобой). Вопросы подготовит независимая комиссия во главе с Антоном Долиным. Проигравший будет считаться поцем и шавкой. Если съедешь с сатисфакции, поймаю, свяжу, вставлю спички в глаза и заставлю смотреть "Сатанинское танго" десять раз подряд - под одобрительный хохот товарищей и коллег
Астрологи объявили неделю #золотов . количество поединков в королевстве возросло.
(Но мы то знаем, что трус и слизняк будет отказываться или заигнорит)
Какой крутой #ЗолотовЧеллендж, все жду когда какая-нибудь порнозвезда вызовет его на состязание по ... — да на любое, в общем-то.
Золотов, а я не буду тебя вызывать на дуэль. Даже в шахматы, где я за пять минут сделаю из тебя мокрую фрикадельку. Про дисциплины, связанные с моей службой в ВДВ, даже не говорю. Неприятный ты мне человек - коррупционер и подонок. Хотя бы по тому, как ты ведешь себя в отношении человека, которого ты, в данный момент, держишь в тюрьме. Ты, который всю жизнь занимался военным делом, бывший охранник, ныне командующий тысячами полицаев-космонавтов, разодетый, как павлин в своих военных цацках, наш новый Пиночет, грозишь ему, находящемуся за решеткой. Кто ты, и кто он?
С тобой состязаться - что с шулером садиться в карты. Даже если бы Алексей и принял твое предложение, и начал бы сам делать из тебя котлету (что тебе было бы полезно), твои шестерки тут же вмешались бы. А потом бы твоя насквозь лживая коррупционая власть посадила бы Алексея за “нападение на должностное лицо” - вы умеете фабриковать подобные дела. Не смеши мои ботинки, Золотов...
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