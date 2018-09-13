"Кто последний на дуэль?" Золотова вызывают на один поединок за другим

Алексей Навальный отбывает своё административный арест и пока, как говорит его жена, даже не видел великого видеообращения генерала Золотова.

Принять или отвергнуть поединок он тоже пока не может. Зато уже нашлось много желающих сразиться с Золотовым вместо него.

Анна Монгайт:

У меня любовь. Это рекордсмен , мастер спорта по плаванию Игорь Солдатов, который обозвал главу Росгвардии Золотова "килькой в томате" и вызвал на дуэль в бассейне. Навальнята они такие разные) Далеко не из каждого легко сделать "отбивную". Неужели не найдется молодых биатлонистов демократических взглядов , ау, одаренные фехтовальщики , думаю, есть таланты и среди борцов-юниоров . Хочется, чтобы генерал Золотов вдосталь поплавал , пострелял ,сразился на шпагах и , наконец, не скучал этой осенью на татами с молодежью. Пока Навальный сидит, не стоит ждать. Пусть отбивная станет фирменным блюдом этого сентября.

Андрей Нечаев:

Я точно не фанат Навального, но в такой ситуации готов вспомнить навыки от юношеских занятий боксом и оказать Алексею содействие.

Александр Ерофеев:

Господин Золотов, от себя лично предлагаю марафон 42.2 км пробежать кто быстрее. Вы же подготовленный боец Росгвардии. В качестве сатисфакции, так сказать, за оскорбления, которые я и на свой личный счёт принял.

Денис Билунов:

Со своей стороны, могу предложить матч, скажем, из 10 партий в блиц.

Владимир Фёдоров:

И кстати, о дуэли. Если г-н Навальный зассыт принять вызов забияки генерала, я вполне могу выступить секундантом. Тем более, у меня в отличии от Навального имеется офицерское звание. По дуэльному кодексу, право выбора оружия имеет вызываемый. Я выбираю ТТ. Согласно правилам дуэли, право первого выстрела определяется жребием. И если Бог мне позволит и я буду стрелять первым, то уж по холеному, наманекюренному ельцинскому холую я не промажу. ТТ я владею неплохо.

Александр Скобов:

Господин генерал! Вы только что потребовали сатисфакции у Алексея Навального за его обвинения в адрес возглавляемой Вами структуры. Вы вызвали его на поединок, предполагающий отстаивание своей правоты средствами физического воздействия, апеллируя к старым дуэльным традициям.

Такая форма выяснения отношений имеет право на существование. Все зависит от уровня взаимных претензий. В отличие от Алексея Навального, мои претензии к Вам далеки от украденной или не украденной жратвы. Мои претензии к Вам заключаются в том, что Вы служите государству-монстру, государству-Молоху. Служите жандармом, охраняя его от собственных граждан.<...>

И если Вы вознамеритесь потребовать сатисфакции у меня, опираясь на старые дуэльные традиции, не забудьте, что, согласно дуэльному кодексу, выбор оружия и формы дуэли – за тем, кого вызывают. Поэтому, если надумаете, озаботьтесь наличием двух стволов. Вы можете это сделать, не нарушая закон. А дальше – с шести шагов по жребию. Чтобы уравнять шансы при любой разнице в боевой физической подготовке. С шести шагов даже я со своим оставшимся (и уже изрядно подсевшим) глазом не промажу.

Я не кадет Родичев, который стал извиняться перед премьером-жандармом за «столыпинские галстуки». Я эсер. Не будучи политическим лидером, я могу позволить себе ставить на кон собственную жизнь. Так что можете не сомневаться: если первый выстрел выпадет мне, я буду стрелять не в воздух.

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Тим Ахундов:

Настоящим я вызываю Золотова на дуэль по знанию английского языка, в ходе которой я обещаю фигурально превратить его в нежный фарш! Даешь дуэльный сезон!

Михаил Барботкин:

Хммм.

А я пойду дальше, вызываю на кибердуэль Золотова, а если откажется то будет он клешнеруким одноклеточным пингвином.

Даниэль Рад:

Вызываю Золотова на дуэль в боулинг. Я там из него кеглю сделаю.

Не сторонник Навального, но тренд надо поддерживать.

Михаил Бобров:

Золотов, вызываю тебя на написание диктанта по программе шестого класса средней общеобразовательной.

Алексей Поленов:

Господин Золотов, вызываю вас на "Борьбу умов". Хотя... Есть ли у вас то, что должно бороться с моим умом?

#ЗолотовЧеллендж

Вячеслав Иванов:

Вызываю Золотова на литературную дуэль! Каждый пишет по стишку про Навального. Потом сравним. Держись, Золотов! Разобью я тебя в пух и прах.

Олег Козырев:

Виктор Золотов, вызываю тебя на юмористическую дуэль - кто из нас придумает лучшие шутки про Путина. Обещаю шутить вполсилы

Вячеслав Ширяев:

Господин Золотов, я тоже вызываю Вас на дуэль. В качестве оружия предлагаю баяны (если слабо - соглашусь на гармошки). Я порву вас на меха кудрявой рябиной, рекой-волгой и скромненьким синим платочком! Два контрольных (в самое сердце) Катюшей и Смуглянкой.

Алексей Медведев:

Генерал Золотов! Вызываю тебя на дуэль-викторину по фильмам хоть Альфреда Хичкока, хоть Фрица Ланга, хоть Андрея Звягинцева (выбор режиссёра за тобой). Вопросы подготовит независимая комиссия во главе с Антоном Долиным. Проигравший будет считаться поцем и шавкой. Если съедешь с сатисфакции, поймаю, свяжу, вставлю спички в глаза и заставлю смотреть "Сатанинское танго" десять раз подряд - под одобрительный хохот товарищей и коллег

Андрей Царенко:

Астрологи объявили неделю #золотов . количество поединков в королевстве возросло.

(Но мы то знаем, что трус и слизняк будет отказываться или заигнорит)

Катя Кермлин:

Какой крутой #ЗолотовЧеллендж, все жду когда какая-нибудь порнозвезда вызовет его на состязание по ... — да на любое, в общем-то.

Андрей Сарафанов:

Золотов, а я не буду тебя вызывать на дуэль. Даже в шахматы, где я за пять минут сделаю из тебя мокрую фрикадельку. Про дисциплины, связанные с моей службой в ВДВ, даже не говорю. Неприятный ты мне человек - коррупционер и подонок. Хотя бы по тому, как ты ведешь себя в отношении человека, которого ты, в данный момент, держишь в тюрьме. Ты, который всю жизнь занимался военным делом, бывший охранник, ныне командующий тысячами полицаев-космонавтов, разодетый, как павлин в своих военных цацках, наш новый Пиночет, грозишь ему, находящемуся за решеткой. Кто ты, и кто он?

С тобой состязаться - что с шулером садиться в карты. Даже если бы Алексей и принял твое предложение, и начал бы сам делать из тебя котлету (что тебе было бы полезно), твои шестерки тут же вмешались бы. А потом бы твоя насквозь лживая коррупционая власть посадила бы Алексея за “нападение на должностное лицо” - вы умеете фабриковать подобные дела. Не смеши мои ботинки, Золотов...