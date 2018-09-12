"Ответки" власти народу

В ответ на серьезные обвинения в коррупции Директор Росгвардии Виктор Золотов не стесняясь в выражениях в 6-минутном видеоролике вызывает арестованного Алексея Навального "на дуэль", обещая превратить его в отбивную. При этом по сути серьезных обвинений в махинациях при закупках продовольствия сказать генералу армии, видимо, нечего.

После неожиданного провала на четырех выборах губернаторов, где борьба переходит во второй тур, в Кремле принимают меры. Так выборы губернатора Приморского края пройдут уже в ближайшее воскресенье 16 сентября. Проиграв в Иркутской области представители "Единой России" жалуются, что им помешал ресурс губернатора-коммуниста.

Почему путинский режим так нервно реагирует на разоблачения и поражения? Обсуждают политики Владимир Рыжков, Руслан Албаков-Мяршхи, политолог Александр Кынев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 12 сентября в 19:05