Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

Как заявил глава комитета Василий Пискарев, "идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать. Проект не поддержан никем". Он не уточнил, в чем именно ошиблись авторы законопроекта, но пояснил, что ранее его не поддержали в правительстве и Верховном суде.

Законопроект о смягчении наказания по статье "Возбуждение ненависти и вражды" был внесен в Госдуму в конце июня. Его авторы предлагали оставить уголовное наказание только за действия с применением насилия или угрозой насилия, использованием служебного положения или организованной группой.

Сейчас в России по этой статье заводится по несколько уголовных дел в день – в основном за посты, репосты и лайки в социальных сетях.