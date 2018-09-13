Глава ФБР обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие выборы

Кремль продолжает совершать злонамеренные действия с целью повлиять на американскую политику, заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью CBS News. Россия, по его словам, ведет против США информационную войну, распространяя ложь, полуправду, преувеличения и искажения фактов. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, пытается ли Москва "сорвать" предстоящие промежуточные выборы, которые пройдут в ноябре.

В то же время, считает он, Америка все более эффективна в борьбе с российской дезинформацией благодаря своим правоохранительным органам и технологическим компаниям. Он подчеркнул, что лучшее средство противодействия пропаганде – правдивая информация.

В конечном итоге, заверил глава ФБР, американцы могут доверять американской избирательной системе.

Как сообщалось накануне, президент Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы. В соответствии с ним Минфин и Госдепартамент будут вводить санкции против частных лиц и организаций, которых разведка обвинит в интервенции в американский избирательный процесс.

В июле Большое жюри США предъявило обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Расследование велось под руководством специального прокурора Роберта Мюллера. Кремль продолжает отрицать обвинения в электоральной интервенции.