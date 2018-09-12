Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против частных лиц и компаний, причастных к вмешательству в американский избирательный процесс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Санкции будут вводиться Минфином США и Государственным департаментом на основании информации американских разведслужб о взломе компьютерных сетей избирательных округов, организации агитационных кампаний в интернет-пространстве и других акций с целью оказать влияние на американское общественное мнение и на ход выборов. Американские активы попавших под санкции юридических и физических лиц будут заморожены. Кроме этого им ограничат доступ к финансовым учреждениям США, а американским гражданам будет запрещено инвестировать в компании из санкционного списка.

СМИ ранее сообщали, что Трамп подпишет указ о санкциях, чтобы опередить американских законодателей, которые рассматривают свои варианты ограничений, нацеленных на предотвращение вмешательства в американские выборы. Таким образом Белый дом якобы хочет ответить критикам, упрекающим Трампа в том, что он не уделяет достаточного внимания защите американской избирательной системы.

Вашингтон обвиняет Россию в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году и предстоящие выборы в Конгресс. Москва все обвинения отвергает.