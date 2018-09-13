На активистов движения SERB написали заявление о краже

Александр Шаров, директор московской художественной галереи "11.12", на которую в среду напали прокремлевские активисты, подал заявление в полицию о краже.

"Часть пострадавших экспонатов после инцидента в галерее находятся в полиции как вещдоки, – рассказал он агентству "Интерфакс", – а одна картина и пять арт-объектов пропали. Поэтому мы написали заявление о краже. Мы надеемся довести дело до суда".

Шаров также заявил, что предварительная сумма ущерба галереи – 20–25 тысяч евро. При этом активисты, напавшие на выставку, тоже написали заявление в полицию – об "оскорблении их чувств".

В среду в Москве разгромили выставку художника Василия Слонова, открывшуюся в галерее "11.12" на "Винзаводе".

Видео с нападением опубликовала академик Российской академии художеств Айдан Салахова. На ролике видно, как лидер движения SERB Игорь Бекетов, известный под псевдонимом Гоша Тарасевич, и экс-депутат Совета депутатов Замоскворечья Игорь Брумель выносят с выставки Слонова картины, плюют в Салахову и называют ее "мразью" и "обезьяной". Все это происходит в присутствии сотрудников полиции, которые не вмешиваются и не пресекают нападение.

По словам самих активистов, их возмутило произведение художника, на котором соседствуют изображения Путина и человеческого черепа. Таким образом, по их мнению, Слонов оскорбил президента, а организаторы выставки "продемонстрировали свою нелюбовь к России".