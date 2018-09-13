Адвокату избитого в ярославской колонии отказали в госзащите

Следственный комитет России отказался предоставить государственную защиту Ирине Бирюковой - адвокату избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова.

Мотивирую отказ, в ведомстве пояснили, что "угрозы, исходящие от сотрудников колонии, принимавших участие в групповом избиении подзащитного Бирюковой, носили безадресный характер, лично ей угрозы не высказывались".

В СК также сообщили, что по результатам проведенной проверки не получено никаких данных, свидетельствующих о наличии реальной угрозы безопасности Бирюковой и членов ее семьи.

Несмотря на это, Ирина Бирюкова в четверг вернулась в Москву. Она заявила, что предполагала, что "механизм госзащиты не сработает".

20 июля "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Публикация появилась благодаря адвокату Макарова - юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой. Заявив об угрозах в свой адрес со стороны сотрудников ФСИН, она обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи, после чего покинула Россию.

После публикации видео СК возбудил уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия". На данный момент по этому делу арестованы 12 сотрудников ярославской колонии, в том числе - замначальника по воспитательной работе.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК №1. На нем сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые лица, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками. По факту нового видел СК также возбудил уголовное дело, арестовав еще двух сотрудников колонии.