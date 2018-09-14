Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщает Би-би-си. Соответствующее решение было вынесено на заседании 21 августа.

В WADA сочли, что Россия не выполнила все требования "дорожной карты" для восстановления полномочий. В частности, РУСАДА не признала причастность чиновников Министерства спорта России к допинговым махинациям. Помимо этого, по мнению WADA, российские власти не выполнили требование о доступе экспертов международной организации к материалам московской лаборатории РУСАДА.

Решение о восстановлении полномочий Российского антидопингового агентства исполнительный комитет WADA примет на заседании 20 сентября.

РУСАДА лишилось статуса в WADA в 2015 году. Тогда Международное антидопинговое агентство опубликовало доклад о махинациях в антидопинговой лаборатории в Москве. Следователи WADA пришли к выводу, что использование запрещенных веществ в российском спорте имело государственную поддержку. Работа Московской антидопинговой лаборатории РУСАДА была приостановлена, а все высшее руководство самого агентства отправили в отставку. Решение о восстановлении полномочий РУСАДА несколько раз переносилось. В мае 2018 года было объявлено о том, что российское агентство не соответствует требованиям WADA.