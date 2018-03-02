РУСАДА не может выйти из-под санкций из-за доклада Макларена

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не сможет выйти из-под санкций и восстановить свой статус, так как Олимпийский комитет России не признает выводы доклада Макларена о поддерживаемой государством системе допинга. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Глава российского олимпийского комитета Александр Жуков заявил изданию, что государственной системы допинга не существовало. Ее признание является одним из двух пунктов Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые Россия не может выполнить.

Второй пункт – предоставление WADA доступа к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории. Жуков заявил, что это невозможно, так как пробы являются вещественным доказательством по делу бывшего директора РУСАДА Григория Родченкова, сообщившего о массовых нарушениях на Олимпийских играх в Сочи.

Александр Жуков назвал ситуацию с восстановлением РУСАДА в правах "неразрешимой" и призвал искать пути выхода из нее.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В конце февраля, после окончания Игр, стало известно, что Олимпийский комитет России полностью восстановлен в правах.