Песков: Петров и Боширов "не нарушали никаких законов"

Правоохранительные органы в России не будут предпринимать никаких действий в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Британии обвиняют в покушении на убийство бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, они не нарушали никаких законов на территории России и Кремлю "не известно, что они нарушали какие-то законы где-либо в мире".

По словам Пескова, российские власти рассмотрят вопрос о допросе Петрова и Боширова, только если получат официальный запрос от Британии.

Пресс-секретарь Владимира Путина также сказал, что ни он, ни Путин не видели интервью людей, которые назвались Петровым и Бошировым, телеканалу RT. При этом на связь с RT они вышли, как утверждает главный редактор канала Маргарита Симоньян, спустя несколько часов после того, как Путин заявил, что российские власти знают, кто такие Боширов и Петров, и предложил им дать интервью прессе.

В телеинтервью, которое вышло в эфир накануне, Петров и Боширов заявили о непричастности к отравлению Скрипалей. Они сказали, что не агенты российских спецслужб, а бизнесмены, и ездили в британский Солсбери, где были отравлены Скрипали, как туристы, чтобы посмотреть на кафедральный собор. То, что они посетили город дважды, 3 и 4 марта, они объяснили непогодой в первый день. Они пообещали показать фотографии из Солсбери, в частности на фоне собора. Как заявила в пятницу Симоньян, Петров и Боширов пока не прислали ей эти фотографии.

Оба россиянина 3 и 4 марта попали на записи камер наружного наблюдения в Солсбери. При этом маршрут их передвижения по городу, который можно реконструировать на основании записей с камер, свидетельствует о том, что они отправились не к собору, а в район, где расположен дом Сергея Скрипаля.

Британская полиция утверждает, что Боширов и Петров нанесли на дверную ручку дома бывшего агента ГРУ яд "Новичок". По данным британских властей, оба – агенты российской военной разведки. Их высказывания в интервью RT британские официальные лица назвали ложью.