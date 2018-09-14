Золотов, Боширов, Петров: всё пошло не так?

Почему в после переизбрания в делах Путина следуют провал за провалом? Путин во Владивостоке приказал показать миру "туристов"-отравителей. Интервью Маргариты Симоньян с подозреваемыми в теракте "Петровым" и "Бошировым" вызвало на Западе обвинения во лжи и веселье в России. К игре подключился пресс-секретарь президента Песков. Он интервью не видел, но знает: оба потенциальных отравителя не нарушали никаких законов: "Никаких действий в их отношении не предпринималось, потому что нет никаких оснований. Никакие законы они не нарушали на территории Российской Федерации" или "какие-то законы где-то еще в мире".

Смех смехом, но США обещают теперь Кремлю новые жесткие санкции.

За неделю мы видели скандальное обещание генерала Золтова превратить Алексея Навального в отбивную котлету, связанные с пенсионной "реформой" провалы "Единой России" на выборах, перспективу раскола РПЦ - инструмента Кремля на территории Украины.

Владимир Путин потерял везение, это "головокружение от успехов" или система разваливается? Обсуждают Владимир Семаго, Геннадий Гудков, Глеб Павловский, Юрий Бершидский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 сентября в 19:05