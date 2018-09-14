В храмах РПЦ больше не будут молиться за патриарха Варфоломея

В храмах Московского патриархата приостановят молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея. Кроме того, приостанавливается совместное служение священников Московского и Константинопольского патриархатов православной церкви. РПЦ также прекращает участие в структурах под председательством Константинополя. Такое решение принял на заседании в Москве в пятницу Синод Русской православной церкви.

Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такой шаг стал реакцией на решение Константинопольского (называемого также Вселенским) патриархата отправить на Украину двух своих представителей – экзархов. Как дал понять ранее константинопольский патриарх, это первый шаг на пути к предоставлению Украинской православной церкви автокефалии – полной независимости от Московского патриархата.

В Русской православной церкви, которую возглавляет Московский патриарх Кирилл, считают Украину своей "канонической территорией" и обвиняют Константинопольский патриархат в попрании канонов. Патриарх Варфоломей же говорит о необходимости преодолеть раскол между православными верующими Украины.

Предоставление Украинской церкви автокефалии поддерживают президент Украины Петр Порошенко и Верховная рада.

По словам митрополита Илариона, речь пока не идет о разрыве евхаристического общения между верующими двух православных церквей. То есть прихожанам Московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено вместе молиться. Однако, как предупредил митрополит, если Константинопольский патриархат будет идти по пути предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.