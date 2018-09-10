Украинская автокефалия: кто против? Эфир в 21:05

В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". С таким заявлением выступил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. В эфире телеканала "Россия-24" он назвал действия константинопольского патриархата "подлыми и вероломными".

Митрополит Иларион предупредил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.

Ранее Синод Русской православной церкви выступил со специальным заявлением в связи с назначением двух представителей патриарха Варфоломея в Украину. В нем говорится о "грубейшем попрании канонов" со стороны Константинопольского патриархата. В Синоде считают, что действия Варфоломея заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями и "создают реальную угрозу единству всего мирового православия", сообщает "Интерфакс".

Накануне стало известно, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов – отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции данной поместной церкви (патриархата), может специально создаваться для окормления верующих данного обряда. Экзарх – титул главы этой административно-территориальной единицы.

Несколькими днями ранее, 1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата".

Как сообщалось, в апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии церкви на Украине и объявил о намерении создать "единую поместную церковь". Верховная рада обращение президента поддержала.

Автокефальная православная церковь в современном понимании – это поместная православная церковь с закрепленной за ней канонической территорией, на которой не должны действовать другие поместные церкви. Этот статус предполагает ее административную независимость от других поместных церквей.

Ситуацию обсуждают политик Виктор Еленский, Киев, общественный активист Евгений Никифоров, священник Яков Кротов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.