Бельгия экстрадировала в Россию подозреваемого в экстремизме

Бельгия экстрадировала гражданина России, находившегося в международном розыске по обвинению в финансировании "Исламского государства", сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Гражданин России Али Гехаев, как следует из сообщения, жил на территории Европейского Союза с 2015 года. Будучи приверженцем радикального ислама, он оказывал финансовую поддержку террористической группировке "Исламское государство", запрещённой в России и ряде других госудрарств.

Гехаев был задержан бельгийской полицией по запросу российской стороны, направившей в Брюссель ориентировочные данные, и содержался под арестом в ожидании экстрадиции.

"Представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Бельгии удовлетворить запрос о его выдаче", – отметили в Центре общественных связей ФСБ.