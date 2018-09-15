Жертвами "Флоренс" стали 7 человек, шторм движется вглубь материка

Семь человек погибли и около миллиона домовладений и фирм остаются без электроэнергии в результате тропического урагана "Флоренс", достигшего побережья США 14 сентября и продолжающего движение вглубь материка.

Национальный центр по изучению ураганов утром 15 сентября сообщил, что "Флоренс" продолжает провоцировать "катастрофические наводнения" в Северной и Южной Каролинах. Синоптики предупреждают о вероятности торнадо, которые могут возникнуть на юго-востоке Северной Каролины и северо-востоке Южной Каролины.