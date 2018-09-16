Mirror: Петрову и Боширову помогали медик и куратор из посольства РФ

Британские власти заявили о наличии двух предполагаемых сообщников у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых полиция считает виновными в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на свои источники. Следователи считают, что один из соратников — медик. Полицейские прозвали его "доктор Новичок". Он должен был предотвратить заражение исполнителей преступления, а также оказать помощь в случае, если бы это произошло, пояснил собеседник издания. По его словам, такие меры были призваны исключить привлечение к инциденту местных стражей порядка.

По данным источника, после того, как Петров и Боширов зарегистрировались в гостинице City Stay Hotel в Лондоне, они встретились с медиком и куратором из посольства России, а затем отправились в Солсбери на поезде.

Как стало известно из рассказа постояльцев City Stay Hotel, подозреваемые Петров и Боширов накануне покушения курили в номере отеля марихуану и привели в номер проститутку.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Президент России 12 сентября заявил, что Петров и Боширов – гражданские лица и что они известны российским властям. 13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери. Позднее СМИ со ссылкой на британскую разведку сообщили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью RT в качестве "наказания" за допущенные ошибки.