СМИ: главу Росавиации заподозрили в нанесении ущерба "Трансаэро"

Руководителя Росавиации Александра Нерадько заподозрили в нанесении авиакомпании "Трансаэро" ущерба на сумму в 610 миллионов рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы следствия и собеседника, который участвует в следственных действиях.

По информации газеты, следователи подозревают, что "неустановленные лица" в руководстве авиакомпании злоупотребили своими полномочиями в ущерб интересам "Трансаэро", чтобы "другие лица" могли извлечь выгоду. Они, по версии следствия, подписали дополнительное соглашение, которое лишило компанию право на получение 610 миллионов рублей субсидий.

Речь идет о документе от 13 ноября 2015 года. Это дополнительное соглашение к договору о перевозках на Дальний Восток. Его подписалиглава Росавиации Александр Нерадько и руководитель "Трансаэро" Дмитрий Сапрыкин, отмечает издание. В соглашении сумма субсидий изменена с одного миллиарда рублей на 485 миллионов. Причины такого шага не указаны.

Авиакомпания "Трансаэро" была вторым после "Аэрофлота" российским авиаперевозчиком. В октябре 2015 года она прекратила свое существование после того, как не смогла обслуживать долг в 260 миллиардов рублей.