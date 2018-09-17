СМИ: в Швейцарии работают десятки российских агентов

Швейцарские власти потребовали от России прекратить шпионаж на территории страны. По информации агентства Reuters, которое ссылается на заявление швейцарского внешнеполитического ведомства, российского посла в Берне трижды вызывали в МИД Швейцарии, чтобы выразить обеспокоенность по поводу подозрительных действий некоторых россиян.

Швейцарские СМИ сообщают, что сейчас в стране работают десятки российских агентов, а шпионажем, по неподтверждённым данным, занимается каждый четвертый дипломат. Отмечается, что в МИД Швейцарии официально зарегистрированы 83 представителя России. Официально только трое из числа этих людей занимаются задачами, связанными со спецслужбами.

В начале сентября местные газеты писали, что из страны были задержаны и высланы двое россиян, следившие за лабораторией в городе Шпиц. Там исследуют химическое и биологическое оружие. В частности, вещество, которое использовалось при химатках в Сирии, а также яд, которым в начале марта в Великобритании отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По данным журналистов, эти же задержанные готовили кибератаки на офис Всемирного антидопингового агентства.

В публикациях отмечается, что Швейцария стала объектом масштабной слежки из-за того, что на ее территории находятся представительства крупных международных организаций - например, Международного олимпийского комитета и Организации Объединенных Наций. В российском посольстве эти заявления назвали "безосновательными и бездоказательными выпадами в адрес России".