СМИ: в Нидерландах задержали россиян, следивших за лабораторией

В Нидерландах задержали двух россиян, которые пытались получить данные лаборатории в швейцарском городе Шпиц, где, кроме прочего, проводились анализы для расследования химических атак в Сирии и отравления Сергея Скрипаля в Великобритании. Задержанных уже выслали на родину, пишут издания NRC Handelsblad и Tages-Anzeiger со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что инцидент произошел в начале этого года, но о нем стало известно только сейчас. По данным СМИ, россияне направлялись в Швейцарию, имея при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Отмечается, что лаборатория в Шпице уже подвергалась кибератакам.

Задержание стало итогом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Почему людей, которых обвинили в шпионаже, отпустили в Россию, а не судили в Европе – не сообщается.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему стали известны результаты исследования образцов, собранных на месте отравления Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Глава российского МИД сослался на анонимный источник в швейцарском центре радиологического и химикорадиологического анализа в Шпице.

В лаборатории якобы выяснили, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ, которое разрабатывали США и Великобритания. В самом швейцарском исследовательском центре это заявление не подтвердили.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании обвинили в причастности к инциденту Россию. В Лондоне утверждают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в России. Позднее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором говорится, что эксперты подтверждают выводы экспертов Британии.