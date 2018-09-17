США отозвали визы у семьи палестинского представителя

Вашингтон аннулировал визы для семьи посла Организации освобождения Палестины в США Хусама Замлота. Об этом сообщает Reuters. По словам Замлота, власти закрыли банковские счета и потребовали, чтобы жена и дети посла покинули США, несмотря на то что резидентские визы у них действовали до 2020 года.

В начале сентября Госдепартамент США объявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. В Госдепартаменте объяснили свое решение тем, что миссия так и не начала прямые переговоры с Израилем, вопреки обещаниям. В ведомстве также уточнили, что после закрытия миссии ее сотрудникам необходимо изменить иммиграционный статус для дальнейшего проживания в США.

Представители Организации освобождения Палестины раскритиковали решение американских властей. Активисты организации считают, что США таким образом оказывают давление на палестинцев.

31 августа США объявили о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН, помогающего палестинским беженцам. В Вашингтоне тогда сказали, что причиной стало нежелание палестинцев вести мирные переговоры с Израилем и беспорядками в секторе Газа, который находится под контролем группировки ХАМАС.

Reuters напоминает, что разработкой плана мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке занимается советник и зять президента США Джаред Кушнер. Он должен оказать помощь в организации переговоров между Израилем и Палестинской автономией. Однако решение о том, когда могут быть начаты переговоры, пока не принято.