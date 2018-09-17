AP: Основатель WikiLeaks Ассанж планировал выехать в Россию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подавал документы на российскую визу в 2010 году, когда столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документы. По данным издания, он обратился в российское консульство в Лондоне. Согласно просьбе Ассанжа, паспорт с визой должен был забрать его друг Исраэль Шамир.

В беседе с агентством Шамир заявил, что не может вспомнить детали произошедшего. Тем не менее, 7 лет назад в интервью российской радиостанции он называл Россию "островом свободы" и подтверждал, что лично передал Ассанжу документы с российской визой. Собеседник радиостанции тогда выразил надежду, что у Ассанжа в Кремле есть "друзья" и что в России у него будут комфортные условия для работы.

По данным AP, Ассанж задумывался о побеге и в другие страны, в том числе в Бразилию.

Джулиан Ассанж находится на территории эквадорского посольства в Лондоне с 2012 года. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку опасается ареста по запросу Швеции и дальнейшей экстрадиции в США. Американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь. Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.

В адрес Ассанжа также звучат обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами в деле вмешательства в выборы президента США. Официально, однако, по этому делу обвиненения в его адрес не выдвинуты.

27 июля стало известно, что Лондон и Кито ведут переговоры о судьбе Ассанжа. В тот же день президент Эквадора Ленин Морено заявил, что пребывание основателя WikiLeaks на территории дипмиссии в Великобритании "не может длиться вечно". Позднее эквадорская пресса заявила, что Морено не давал указаний о выселении Ассанжа. Правительство Эквадора заявило, что будет добиваться от Великобритании гарантий безопасности основателя WikiLeaks.