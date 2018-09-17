Ищенко: голодовка прекращена, но акции протеста продолжатся

Во Владивостоке продолжатся акции протеста против фальсификаций на выборах губернатора Приморья, заявил в эксклюзивном интервью Радио Свобода кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он уточнил, что прекратил объявленную ранее голодовку, а также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед городской администрацией.

По словам Ищенко, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова и после того, как появились "нотки взаимодействия" со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Андрей Ищенко добавил, что палаточный лагерь могли бы разогнать сотрудники полиции и что он последовал совету Зюганова действовать в рамках законодательства.

Кандидат от КПРФ знает, что акции в Приморье поддержал оппозиционер Алексей Навальный, и отметил, что в России нужно объединять гражданское общество.

Полную версию интервью с Андреем Ищенко слушайте в сегодняшнем выпуске программы "Лицом к событию".

В понедельник во Владивостоке состоялась акция протеста, участники которой выступили против итогов второго тура выборов губернатора Приморья. По предварительным результатам, на них победил кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко. Ищенко, лидировавший до самого окончания подсчета голосов, заявил о вбросе бюллетеней в пользу своего соперника и объявил голодовку.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов сегодня обратился к президенту Владимиру Путину, потребовав от него вмешаться в ситуацию в Приморье и срочно сформировать своим указом комиссию по расследованию. Зюганов также пообещал провести 22 сентября всероссийскую акцию протеста.

Алексей Навальный призвал всех россиян поддержать протесты в Приморье и не верить заявлениям ЦИК.