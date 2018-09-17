Жители Владивостока вышли на акцию против фальсификаций на выборах

Жители Владивостока в понедельник вышли к зданию городской администрации на стихийную акцию протеста против фальсификаций на прошедших выборах губернатора Приморья.

По словам очевидцев, число протестующих достигло двух тысяч, а к месту проведения акции стянули автобусы с ОМОНом.

Сотрудники правоохранительных органов также оцепили здание территориальной избирательной комиссии Советского района. О задержаниях не сообщается.

К стихийному митингу призвал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, заявивший о фальсификациях на выборах.

Выступая на акции, Ищенко заявил, что, по его данным, в пользу его соперника было "вброшено" до 40 тысяч голосов. Также кандидат от КПРФ сказал, что в Уссурийске были поданы первые исковые жалобы на итоги выборов.

На протяжении почти всего периода подсчета голосов вечером 16 сентября и до утра 17 сентября Ищенко лидировал. Однако по итогам подсчета 99 процентов голосов первое место занял исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко.

Расследовать возможные нарушения на выборах губернатора Приморья призвала ассоциация "Голос". Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что во Владивосток поедет специальная комиссия, которая займется проверкой. Она также не исключила, что результаты выборов могут быть отменены.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов сегодня обратился к президенту Владимиру Путину, потребовав от него вмешаться в ситуацию в Приморье и срочно сформировать своим указом комиссию по расследованию. Зюганов также пообещал провести 22 сентября всероссийскую акцию протеста.