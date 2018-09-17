Кремль украл победу?

Ночью 17 сентября судьба выборов губернатора Прморского края, казалось, решена: после подсчета 95% бюллетеней представитель КПРФ бизнесмен Андрей Ищенко опережал кандидата "Единой России" и.о. губернатора Андрея Тарасенко: 51,6% против 45,8%. Однако, в последний момент что-то случилось. Кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко якобы выиграл. После обработки 99,03% : 49,02%, против 48,56% у Андрея Ищенко. В целомрРезультаты Андрея Ищенко упали на 5 голосов, а у Тарасенко выросли на 13 595 голосов при росте явки на 0,26%. Чудо.

Разгадку дает сообщение из Уссурийска: "Член Уссурийской избирательной комиссии с правом совещательного голоса Павел Ашеслин рассказал: «Шел подсчет голосов территориальной комиссии. Мы собрали копии протоколов практически со всех избирательных участков. По мере явки сюда председателей участковых комиссий мы осуществляли сравнение тех протоколов, которые приносили председатели, с теми данными, что имелись у нас в копиях протоколов.

В один момент появилась председатель с копией протокола, который сильно отличался от наших. Она пришла сюда сдавать протокол, участок это был 2840. На ее участке была увеличена явка на 1000 избирателей, они были приписаны кандидату Тарасенко. Они расходились с нашей копией, которая была заверена строжайшим образом, абсолютно правильно оформлена, с печатью подписью. Сходилась с телефонными данными, которые мы предварительно получали.

Мы предъявили расхождение председателю комиссии, предупредили об уголовной ответственности за фальсификацию... Председатель запаниковала, сказала, что у нее температура, что она допустила ошибку — и тут же сдала настоящий протокол. И таких участков, с расхождениями, у нас семь! Когда мы поймали первый и стали потом выявлять остальные, в территориальной комиссии произошла паника, они поняли, что председатели боятся уголовной ответственности, и решили их спрятать. То есть была дана команда председателям, которые еще не сдали протоколы. Они были уведены на третий этаж. Нас туда не пускали, полиция перекрыла входы. Данные там заносились в ГАС-выборы, минуя это помещение. То есть у нас эти столбцы пустые, но эти данные внесены в ГАС. И данные, внесенные в ГАС, расходятся с нашими примерно на 1000—1100 избирателей по каждому участку. То есть приписана явка порядка 7000 человек, все в пользу Тарасенко. Все это можем документально доказать».

Власти не могли допустить иного, ведь В.В.Путин на встрече с А.Тарасенко обещал: "Знаю, что у вас второй тур предстоит. Всё, думаю, будет в порядке". Вот и обеспечили "порядок", второпях переписав протоколы в Уссурийске: УИК №3801 - 100% за Тарасенко, №3802 - 100%, №3818 - 100%, №3807 - 99,13%, №3813 - 98,46%, №3816 - 97,02%. Аномалия на общем фоне в 25-30%.

Во Владивостоке уже состоялся митинг, на котрый собралось 1500-2000 человек.

Алексей Навальный призывает жителей Приморья к акциям протеста:

"1. Я призываю всех жителей Владивостока приходить сегодня и каждый день на площадь перед зданием администрации. А в субботу собрать там весь городи не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как рисовали единороссы.

2. Я призываю жителей других городов Приморья ехать во Владивосток и принимать участие в акциях протеста или организовывать их в своих городах.

3. Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия — неважно совершенно, какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди. Значит, именно он должен стать губернатором и никто другой".

Выступит ли народ в защиту честных выборов? Смирится ли КПРФ? Обсуждают политики: лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, уполномоченный кандидата Андрея Ищенко Александр Щеглюк, лидер "Яблока" в Приморском крае Николай Марковцев, эксперт движения "Голос" Станислав Андрейчук. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 17 сентября в 19:05