"Пристегните его наручниками". Люди с аутизмом и российская полиция

22-летний аутист, инвалид детства, москвич Павел Васильев катался в своем дворе на велосипеде, когда к нему подошли сотрудники полиции, скрутили ему руки за спиной и увезли в отделение. По версии полицейских, Васильев громко кричал на улице, на что пожаловались двое человек, на замечание сотрудников он не реагировал и бросил в них велосипед. Мама Васильева утверждает, что никаких оснований для его задержания не было, ее сына оскорбляли и даже душили, по ее заявлению следственный комитет сейчас проводит проверку. Родители детей с ментальными нарушениями, потрясенные этой историей, требуют изменить нормы обращения с такими людьми и разрешить доступ близких родственников в случае задержания.

Татьяна Иванова, мама задержанного Павла Васильева, говорит, что ее сын до сих пор не оправился от случившегося, и она теперь боится отпускать его одного на улицу.

– Я всю жизнь учила Павлика, что к полицейским надо обращаться за помощью, что их надо слушаться, они всегда тебя защитят, а как вышло на деле? С ним поступили, как если бы мы жили не в Москве, а в диком африканском племени, где понятия не имеют о гуманности, человечности и законах, – переживает она.

По словам Татьяны, после того, как Павла скрутили и отвезли в полицейский участок Метрогородок, его около трех часов держали в наручниках за решеткой.

Врач скорой помощи в хамской форме сказал мне, что раз он стоит на учете, то ему нечего делать среди нормальных людей

– На мои просьбы и обьяснения, что невозможно его успокоить с помощью наручников, агрессии и оскорблений, не было никакой реакции, – рассказывает Татьяна Иванова. – В таком виде он дожидался приезда скорой психиатрической помощи, которую вызвали, потому что сын кричал и просил, чтобы сняли наручники. Когда приехала скорая, я обрадовалась, что наконец-то все выяснится, Павлика успокоят и отпустят. Но врач скорой помощи в хамской форме сказал мне, что раз он стоит на учете, то ему нечего делать среди нормальных людей. Дальше происходящее было похоже на дурной сон. Сына отволокли в соседнее помещение из которого я слышала его крики: "Зачем вы меня душите?!" Когда я попыталась к нему прорваться, сотрудник полиции вывел меня из отделения. Дальше скорая увезла его в 4-ю психиатрическую больницу, откуда его на следующий день отпустили: врач сказал, что Паша в нормальном состоянии и причин для его госпитализации нет. Сын мне потом рассказал, что его несколько раз душили, завязывали ему рот и голову футболкой, очевидно в качестве успокоительного...

Татьяна говорит, что если бы ее сразу пустили к сыну, то она смогла бы его успокоить и объяснить все сотрудникам полиции, не потребовалось бы и насильственной госпитализации в психиатрическую больницу, а у ее сына не было бы теперь сильнейшего стресса.

Аутисты не агрессивны по отношению к другим людям, агрессия у них бывает только по отношению к самим себе

– Понимаете, Паша абсолютно самостоятельный, я всю жизнь его социализирую, потому что я же не буду жить вечно и ему надо самому приспособиться к этому миру. Он учится в строительном колледже, на занятия ездит сам, любит гулять на ВВЦ, часто ходит поиграть на "Буран", – рассказывает Татьяна. – Представить, что он мог кинуть в полицейских велосипедом просто невозможно: аутисты не агрессивны по отношению к другим людям, агрессия у них бывает только по отношению к самим себе – они могут биться головой об пол или стену, могут громко кричать, если их обзывают, но они абсолютно безопасны для других людей. Но наше общество очень плохо принимает тех, у которых есть ментальные нарушения, я уже привыкла к тому, что на пустом месте нам запросто могут гадости в лицо наговорить. Мне на улице, когда я рядом с ним иду, неоднократно заявляли: да пристегните вы его дома наручниками к батарее! А на днях Паша нашел про себя видео. Там слышен смех полицейских за кадром: видимо, им было очень весело, когда я пыталась успокоить сына, а наручники впивались ему в руки. Веселуха! Браво! И в цирк ходить не надо, когда можно просто поиздеваться.

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) уже обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой о проведении служебной проверки по факту задержания парня с аутизмом. "Данная ситуация требует не только ситуативного, но и системного решения, которое может быть выражено в организации для сотрудников полиции краткосрочных тренингов по работе с людьми, имеющими особенности в развитии", – говорится в обращении СПЧ.

Вячеслав Медведев тоже воспитывает ребенка с расстройством аутического спектра:

Аутисты все воспринимают буквально и боюсь, что в аналогичной ситуации дочка просто не сможет за себя постоять

– Ане пока шесть лет, и с нами такая история, как с Павлом, может случится лет через 10, а то и позже, но очень не хочется, чтобы такое вообще повторялось, – говорит Вячеслав, составивший петицию с требованием изменить нормы обращения с людьми с ментальными нарушениями при задержании, которую активно подписывают родители детей-аутистов. – Аутисты все воспринимают буквально и боюсь, что в аналогичной ситуации дочка просто не сможет за себя постоять. 99% людей с расстройством аутистического спектра (РАС – РС) сразу впадают в стресс и не понимают, что происходит. И первым делом их надо успокоить.

Впервые аутизм был описан в 1943 году. По данным ВОЗ, сейчас такой диагноз у каждого 68-го ребёнка в мире. По данным Министерства здравоохранения РФ, в России в 2016 году число детей-аутистов существенно выросло по сравнению с 2015 годом. Так, в 2015 году было зарегистрировано 17,7 тысячи случаев, а в 2016 году более 22 тысяч случаев. Специалисты, работающие с такими детьми, утверждают, что на самом деле детей с РАС в 10 раз больше, чем указано в официальной статистике, поскольку в разных регионах России детям с аутизмом ставят различные диагнозы, например, умственную отсталость, а педиатры не умеют выявлять аутистов на ранних стадиях. Об этом говорилось на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере в декабре 2017 года.

Современные научные данные указывают на очень ранние корни аутизма, которые проявляются еще на первых стадиях эмбрионального развития. До сих пор в мире не существует ни одного одобренного препарата, который бы воздействовал на основные симптомы аутизма.

Многие российские психиатры до сих пор считают аутизм одним из проявлений шизофрении

– Очень многие родители, у которых дети с РАС, вообще боятся говорить о своей проблеме, поскольку любые ментальные нарушения у нас сильно стигматизированы, а многие российские психиатры до сих пор считают аутизм одним из проявлений шизофрении, хотя это не так, – объясняет Вячеслав Медведев. – У аутистов очень часто возникают проблемы с мотивацией и большинство педагогических методик направлены на то, чтобы адаптировать такого человека к обычной жизни, научить его выходить из разных ситуаций, предлагая подходящие каждому случаю алгоритмы действий.

Руководитель центра "Пространство общения" психолог Анастасия Рязанова говорит, что вокруг людей с РАС очень много мифов, которые не соответствуют действительности. Один из них, что родители сами виноваты в том, что у них родились такие дети, потому что как-то не так себя вели. Или – второй миф – что люди с ментальными нарушениями из-за своего нетипичного поведения гораздо опаснее обычных людей.

– На самом деле это огромная проблема, потому что предрассудков очень много, а "вылечить" их можно лишь просвещением и тем, чтобы контактов детей с РАС и здоровых детей и их родителей было больше и они научились понимать друг друга, – считает специалист. – Нам в любом случае нужно учиться взаимодействовать с такими людьми, если мы стремимся к более открытому и толерантному обществу, чтобы люди с ментальными особенностями не были заперты в своих квартирах или специнтернатах.

По мнению Рязановой, полицейские, надевшие наручники на Павла Васильева, превысили свои полномочия, поскольку просто не знали, как реагироваь на его поведение.

Большая ошибка, что к парню не хотели пускать его мать, которая знает, как его успокоить

– Крики на улице на самом деле могут быть связаны со стрессом, с которым аутисту одному трудно справится и лучшее, что можно сделать в такой ситуации это точно не связывать ему руки, а отойти в сторонку и и самому успокоиться, а уже потом без криков объяснить аутисту, где он находится, что с ним происходит и что уместно или наоборот неуместно в этой ситуации, – говорит Анастасия Рязанова. – И, конечно, большая ошибка, что к парню не хотели пускать его мать, которая знает, как его успокоить. Большинство аутистов скорее себя укусят за руку, чем причинят вред другому, но есть очень небольшой процент больных с РАС, кто в состоянии стресса может проявлять агрессию по отношению к другим. Но, как правило, близкие таких больных об этом знают и не отпускают их без сопровождения.

Полицейские, отправившие 22-летнего аутиста в наручниках в отделение полиции и продержавшие его там несколько часов до приезда врачей, не только превысили свои полномочия, но и нарушили совместный приказ МВД и Минздрава РФ N133/269 "О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами".

– Согласно этому приказу от 1997 года и инструкции к нему, до приезда врачей полицейские не имела права действовать, – объясняет Асмик Новикова, руководитель исследовательских программ фонда "Общественный вердикт". – Позиция ЕСПЧ, кстати, точно такая же – либо есть специально обученные полицейские, либо нельзя ничего предпринимать, пока не приехали врачи. Подробно такую ситуацию Евросуд проанализировал по делу Кирилла Щиборща против России, написав в своем решении общие правила, которые должны быть обязательными для выполнения.

Единственным адекватным выходом было бы прекратить любые усилия по его задержанию до прибытия психиатрической помощи

Кирилл Щиборщ был известным экономистом, автором книг для финансовых менеджеров и студентов экономических вузов. В 2001 году, когда Щиборщу был 31 год, у него появились симптомы серьезного психического расстройства – параноидной шизофрении с бредовым симптомом. Состояние его ухудшалось, поскольку Щиборщ отказывался лечиться. Часто он разговаривал сам с собой и вымышленными людьми, а в бредовом состоянии был подозрительным и агрессивным по отношению к собственным родителям, считая, что они хотят от него избавиться, отправив в психбольницу. В июле 2006 года Щиборщу пришло очередное направление на лечение в стационаре, куда он не хотел ложиться, и его отец сам вызвал полицию, чтобы помогли его госпитализировать. Не дождавшись врачей, сотрудники правоохранительных органов пошли на штурм квартиры, в которой находился Щиборщ. В результате больной получил несколько черепно-мозговых травм, колото-резаное ранение шеи, многочисленные переломы ребер и другие ранения. Он впал в кому, а потом умер в больнице. "Единственным адекватным выходом было бы прекратить любые усилия по его задержанию до прибытия психиатрической помощи", – говорится в решении ЕСПЧ, по которому родным погибшего было выплачено из российской казны 49 тысяч евро.

Татьяна Иванова, мама задержанного аутиста Павла Васильева, говорит, что направила десятки обращений в различные инстанции, требуя тщательного и объективного расследования случившегося с ее сыном.

– Благодаря огласке нашей истории, я узнала, что пару лет назад в нашем отделении по району Метрогородок уже был похожий вопиющий случай, когда парня с синдромом Дауна держали сутки в камере, а полицейские кидались в него шкурками из-под бананов. Дело замяли. То есть понятно, что скотское отношение к людям с особенностями в этом участке скорее норма, а не исключение, – полагает Татьяна. – А Паша... Паша просто не понимает, за что его скрутили и задержали, почему над ним издевались и до сих пор за это не извинились. Я теперь боюсь его куда-то одного отпускать, опасаясь у него нервного срыва. И очень не хочется, чтобы дело против полицейских как-то спустили на тормозах.

Опасения Татьяны Ивановой не беспочвенны. Например, уголовное дело о гибели Кирилла Щиборща от действий сотрудников правоохранительных органов приостанавливалось 26 раз и 11 раз прекращалось. По данным департамента судебной статистики Верховного суда РФ, если в 2010 году за применение насилия и превышение должностных полномочий были осуждены 1817 силовиков, то в 2017 году таких было лишь 798.