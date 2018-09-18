Обвиняемый по делу "Нового величия" попросил о помощи Москалькову

Обвиняемый по делу организации "Новое величие" Вячеслав Крюков просит уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь с переводом из следственного изолятора под домашний арест.

В открытом письме, текст которого опубликовал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, Крюков пишет, что находится под стражей с весны, а 11 сентября суд продлил ему арест до середины декабря. Следственные действия с ним уже не проводят, содержание его под стражей не имеет смысла и становится "психологической пыткой". Крюков также пишет, что категорически не признает вины, но не просит закрыть дело, которое считает "искусственно созданным и специально подстроенным внедренным сотрудником правоохранительных органов". Он, по его словам, просит лишь о том, чтобы необъективная и антигуманная мера пресечения была изменена на домашний арест. В письме российскому омбудсмену Крюков также сообщает о проблемах со здоровьем.

11 сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря срок ареста Вячеслава Крюкова, а также еще трех обвиняемых по делу "Нового величия" Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева и Петра Карамзина. Сразу после этого Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков объявили голодовку в знак протеста.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​

Вячеслав Крюков – 20 летний студент, до ареста учился на втором курсе Российского государственного университета правосудия.